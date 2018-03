Nace el primer movimiento online de promoción de emprendedores de España

José Torrego, fundador del movimiento Referentes y del diario online El Referente ha contado en una entrevista para Tendencias 21, el origen y los objetivos de esta iniciativa:Apenas tenía ingresos mensuales que pudiesen garantizar la viabilidad de El Referente, por lo que debía buscar una iniciativa que estabilizase el diario económicamente, para poderlo mantener. Actualmente, los modelos de negocio en Internet, y más en pequeños medios, son insostenibles, por ello debía aportar algo novedoso, diferente y efectivo, que garantizase una rentabilidad al emprendedor que quisiera unirse al movimiento. De la difusión inicial, pasamos a la conexión entre los emprendedores y al impulso gracias al movimiento a través de las redes sociales.Es una iniciativa nueva y única, que poco tiene que ver con el emprendimiento tradicional que conocemos hoy en día. Básicamente, detectamos que no existía una agrupación exclusiva de emprendedores que estuviese liderada por un emprendedor, sin ningún agente externo, que se preocupase por las cosas verdaderamente importantes para nosotros: el poder conocernos, generar sinergias directas entre nosotros, que pudiésemos difundir nuestras experiencias emprendedoras en la sociedad, y que tuviese un impacto mediático potente gracias al apoyo de todos nosotros.El objetivo final del movimiento es concienciar a toda la sociedad española de la importancia que tienen los emprendedores en nuestro país, como una de las vías de crecimiento económico de España de cara al exterior. Con este lema queremos que todos los ciudadanos españoles den un impulso a través de sus redes sociales a los emprendedores, que forman parte de Referentes para que logren más difusión internacional.Porque es la herramienta de Internet mas inmediata, con permiso de Facebook; la que depende de los usuarios en gran medida, la que marca en cada momento lo que realmente importa en cada parte del mundo, y una agenda setting complementaria a los medios de comunicación, que permite dar voz a grupos mediáticos relevantes en momentos puntuales que buscan impulsar, viralizar, comunicar y enfatizar aspectos de actualidad de interés para un grupo de individuos.Pues fue una acción viral que no tiene fin a día de hoy. Empecé buscando a los emprendedores más cercanos, los cuales me recomendaron a otros emprendedores afines a ellos, y eso desembocó en una conexión constante entre emprendedores que querían unirse a la iniciativa, ya que les atraía y les gustaba el movimiento en su conjunto. Les aportaba, en definitiva.Los jóvenes y pequeños editores sabemos que la única forma de combatir a los grandes grupos mediáticos es buscar modelos de negocios innovadores y rentables que aporten valor a nuestros clientes finales, y que no sean intrusivos para nuestros usuarios. Enfocarnos en nichos aún no explotados por los grandes medios y que aporten valor a la sociedad es nuestra única vía de salvación. La intermediación de los grandes anunciantes, las centrales de medios y los grandes medios de comunicación nos echan a los medios independientes del pastel publicitario, nos dejan las migajas y tenemos que malvivir muchas veces para sacar nuestras empresas adelante.Pensamos en grande pero tenemos los pies en el suelo. Consolidar la iniciativa, seguir incorporando empresas al movimiento, generar rentabilidad y valorar a la iniciativa. En una segunda fase, se pretende incorporar a otro tipo de agentes al movimiento para seguir aportando valor a la iniciativa, y que seamos un referente nacional de los emprendedores. Hay muchas cosas pensadas pero ante todo ser un movimiento hecho y formado por los emprendedores.Es la primera empresa que he montando y el nombre inicial ya decía mucho de lo que queríamos conseguir; inicialmente éramos un medio digital enfocado en los jóvenes de España… Tras cinco años muy complicados, llenos de disgustos, mucho trabajo y pocas alegrías, pensé que la matriz de la idea, de mi empresa y de mi sueño empresarial que fundé con 25 años tenía que tener un vínculo directo con la nueva iniciativa. Por ello, decidí seguir vinculando la raíz Referente a la nueva iniciativa que lanzamos.