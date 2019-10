Nace el proyecto Celtiberia Digital

Mayte Salmerón Marín

Escritora

El mes de Octubre es propicio por su ausencia de dioses, de yelmos hechizados de Quijote y Sancho y esa beldad luminosa de utopías.Acusada como he sido de hilvanar sueños, agujereada con los balazos de la frustración de siglos y siglas, de ideas y partidos, me sorprende por fin, un encuentro mágico en Orea, los días 19 y 20 de este «octavo mes celtíbero» para conocer las oportunidades del proyecto «(Tu) Nación Digital».Bajo la hospitalidad de la alcaldesa Marta Corella se nos invitó a aportar ideas para decidir qué futuro queremos como sociedad, que no excluya el medio rural y permita a los pueblos ser el sostén agropecuario que nunca debimos desasistir.Una digitalización por y para personas, el internet de los afectos más allá del internet de las cosas.Mentes brillantes de distintos soles inaugurando la metamorfosis de sentimientos humanitarios y más solidarios para crear espacios de libertad pacífica, benévola y ética, como iniciativa del Club Nuevo Mundo.Una comunidad digital donde se definan los recursos transaccionales y se establezcan los valores comunes desde la transparencia «autorregulada por sí misma, que destrone al sistema competitivo que ha provocado la polarización social y la crisis climática» en palabras de Rafael Martínez-Cortiña Pont.Lo he llamado encuentro mágico por la complicidad de todos los allí presentes, por haber sabido reírnos de nosotros mismos, por quedarme claro que no hay mayor riqueza que la sabiduría y el amor, que el esfuerzo colectivo por la virtud es un bien supremo que no sólo hay que ejercer sino enseñar, que nuestra patria es el mundo entero y la humanidad al completo, que ver y escuchar todo lo expuesto es una de las más fáciles formas de aprender una realidad que jamás hay que ignorar, que el humor no es violencia ni una forma de poder, sino curiosidad por el otro, una manera de abrirse al mundo exterior, de vencer nuestro miedo a la diferencia.Como humilde utópica de proyecciones humanas, mi agradecimiento personal por permitirme agarrarme de la mano física y digital a este proyecto de reconducción de modelos soñados. Como siempre imaginé, hilos ya visibles trabajando por un mundo menos fragmentado, más justo y amable.