Nace una certificación en nuevas tecnologías para periodistas

16 horas



'News IT' tiene una duración de 16 horas lectivas que cada alumno estructura a su manera, por lo que es compatible con el trabajo y con la vida personal. Los alumnos, una vez completados los temas, deberán realizar un examen online para verificar los conocimientos adquiridos. Quienes lo superen recibirán un diploma digitalizado que cuenta con un número de serie único como medida de seguridad, lo que permite compartirlo con selectores de personal y empresas de manera segura para demostrar los conocimientos.



El programa 'News IT' se suma a 'Business IT' y 'Legal IT', dos certificaciones de ComputerWorld University pensadas para actualizar los conocimientos de los profesionales del sector empresarial y jurídico, respectivamente. Más de un millar de alumnos de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Taiwán, España y casi toda Latinoamérica, han cursado en apenas un año alguna de estas certificaciones.



Las inscripciones para cursar 'News IT' ya han abierto y a partir de septiembre se podrá acceder a los contenidos. La certificación tiene un coste de 500 euros, pero los primeros inscritos podrán beneficiarse de una bonificación del 20%.



"Puede que hayas estudiado Periodismo, pero la tecnología lo inunda todo y, a la hora de buscar empleados, las empresas exigen tener conocimientos de tecnología. Ahí entra en juego la certificación de 'News IT' para periodistas, ya que permitirá demostrar que se tienen esos conocimientos", ha explicado Marlon Molina, director de ComputerWorld University. "La transformación digital no es solo para las empresas, también es para las personas. Las personas también tienen que hacer su transformación digital. 'News IT' se lo va a facilitar", ha añadido.