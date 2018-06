Normas editoriales para la publicación de artículos en Tendencias21

Cualquier experto en temas científicos, tecnológicos o culturales puede proponer artículos para su publicación en Tendencias21, que serán valorados sin compromiso alguno por nuestra Redacción antes de su eventual publicación. Salvo acuerdo previo, todos los artículos se consideran en cesión gratuita de derechos y no suponen por parte de la Revista obligación económica o de otra naturaleza con los autores.



Todos los artículos que se propongan para la publicación en Tendencias21 deberán seguir los siguientes requisitos



2. El autor puede ser un experto en uno o varios campos de conocimiento, un periodista profesional o un colaborador que acredite un cierto conocimiento sobre el tema abordado.



3. Independientemente de lo especificado en el punto 1, también pueden reproducirse artículos de otros medios con las debidas autorizaciones y siempre citando la referencia: identificación de la fuente si es impresa, enlace a la web original si es de Internet.



4. Todos los artículos constan de los siguientes elementos:

Título

Subtítulo

Entradilla (abstract)

Firma del autor

Texto

Hipervínculos

Ladillos

Referencias (opcional)

Perfil del autor (opcional)

5. El título debe recoger en pocas palabras el mensaje principal del artículo.



6. El subtítulo desarrolla el mensaje del título o lo complementa.



7. La entradilla, de cinco a diez líneas de extensión, resume el contenido del artículo. Su finalidad principal es permitir a un lector conocer el contenido del artículo sin necesidad de leerlo en toda su extensión.



8. El autor firma el artículo al final de la entradilla. La plataforma de edición de la revista lo firma a su vez a pie de página con los datos relativos a la fecha y número de lectores.



9. El texto debe tener una extensión orientativa de entre dos y tres folios. Estará redactado en clave divulgativa, explicando los conceptos especializados. Se estructura en párrafos de tres a cinco o seis líneas. Su lenguaje será claro y conciso. Cada cuatro o cinco párrafos se incluirá un ladillo: pequeña frase relativa a los contenidos de esos párrafos.



10. Las fuentes del artículo pueden ser el propio autor o externas. En caso de que sean externas es preciso mencionarlas mediante hipervínculos, es decir, mediante enlaces a las web originales. Si la fuente fuera impresa, se citará igualmente, especificando título de la obra o artículo y fecha de publicación, bien en el texto o entre las referencias. Todas las citas textuales deberán situarse entrecomilladas (o en cursiva) citando al medio al que han sido formuladas.



11. Cuando la fuente sea otra publicación electrónica, es preciso publicar en enlace al artículo original (si está en abierto) o a su abstract. Sólo cuando en ambos casos no es posible, se citará la Homepage de la revista.



12. Cuando la información que queremos redactar proceda de otra revista de divulgación, se comprobará siempre la autenticidad de la fuente original y se citará expresamente. Si no es posible, se citará este medio de divulgación como fuente de la noticia.



13. Cada artículo deberá contextualizarse y no puede ser una mera reproducción libre del publicado por otra fuente. Contextualizarlo significa explicar el alcance de la información, desarrollar los conceptos abordados o perfiles de los autores e incluso declaraciones de sus protagonistas.



14. Siempre que sea posible, el artículo deberá ilustrarse con declaraciones originales de los artífices del contenido, especificándose así en la redacción. Estas declaraciones pueden obtenerse mediante la fórmula de preguntas enviadas por correo electrónico.



15. Los textos originales se pueden hacer llegar a la redacción mediante alguna de las siguientes formas:

Enviando mediante correo electrónico un documento de texto. Hay que tener en cuenta que todos los elementos del texto (negritas, cursivas y demás) desaparecen al descargar el texto en la plataforma de edición de la revista.

Accediendo a la plataforma de edición de la revista mediante unas claves facilitadas por la Redacción y usando las herramientas adecuadas para enlaces y demás herramientas de texto.

Accediendo mediante registro previo a la plataforma de edición de la revista.

La Redacción de la revista se reserva el derecho a publicar o no los materiales enviados y no mantendrá necesariamente correspondencia con los autores.

La Redacción de la revista se reserva el derecho a publicar o no los materiales enviados y no mantendrá necesariamente correspondencia con los autores.





