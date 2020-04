Nuestra burbuja sanitaria es un espejismo

No. Tengo casi 60 años, pero creo que sobreviviría según mi propia evaluación de riesgos. ¿Querría que mi familia lo entendiera? No. Tengo más miedo por ellos. Esta es la naturaleza humana.. Muchas epidemias sí. Particularmente si este virus no tiene dónde esconderse en términos de huéspedes humanos, animales o el medio ambiente.Al igual que los alienígenas invasores en "La guerra de los mundos", es vulnerable. Es nuevo para la población humana y la probabilidad de un resurgimiento de la fuente zoonótica original es pequeña. Sin embargo, todavía no sabemos cómo evolucionará la epidemia., pero es demasiado pronto para asegurarse de que no tiene ningún escondite (por ejemplo, ¿podría infectar y persistir en otros animales o en ciertos nichos como las aguas residuales?).Recuerde, el virus de la polio puede sobrevivir en el agua durante meses y esta es una razón por la cual sigue siendo una amenaza y es tan difícil de erradicar. Afortunadamente, los coronavirus no están en la misma familia de virus que el de la polio.Esperamos que no. Escucharemos casos de reinfección, pero estos pueden ser recaídas de infección o llamadas de diagnóstico fallido.Algunos virus como el VIH se esconden incluso cuando el sistema inmunitario está activado. Esperamos que este coronavirus no lo esté.De hecho, algunos virus como el virus de la fiebre aftosa pueden sobrevivir en animales infectados o incluso mal vacunados y en el medio ambiente durante largos períodos.¿Habrá transporte asintomático por parte de María Tifoidea ? Esperamos que no: Mary Mallon era de esas personas que le dan al virus o bacteria un escondite y le permiten 'permanecer en el juego'. Necesitamos encontrar cualquier portador con compasión y eliminar la infección. Así es como todavía enfrentamos la fiebre tifoidea.Todavía no lo sabemos, pero esperamos que desaparezca. La temperatura y la vida al aire libre pueden amenazar al virus al limitar su potencial de propagación. Esperamos que sí, pero no es seguro.Lo más probable es que, como sabemos bastante sobre esta familia de virus, la ciencia de la vacunación contra el coronavirus humano sigue sin probarse, al igual que muchos de los enfoques y plataformas tecnológicas que se están tomando para desarrollar una.Además, puede ser costoso, requerir una prueba cuidadosa y lenta y tener un suministro limitado cuando se realiza por primera vez. Entonces, ¿a quién llegará? Solo unos pocos en primera instancia hasta que se establezcan métodos para la fabricación a escala. Agencias como la Iniciativa de la Coalición para la Preparación de Epidemias (CEPI) están ayudando al menos a encontrar el camino a seguir.Creo que estamos mejorando en la identificación de puntos críticos probables para las epidemias emergentes. Vea este documento sobre la identificación de la fuente global de todo el cólera.