Nuestro cerebro reacciona a las variaciones del campo magnético terrestre

¿Por qué no nosotros?



"Muchos animales tienen magnetorrecepción, entonces ¿por qué no nosotros?" plantea Connie Wang, estudiante graduada de Caltech y autora principal del estudio. Por ejemplo, las abejas, los salmones, las tortugas, las aves, las ballenas y los murciélagos usan el campo geomagnético para orientarse, y los perros pueden ser entrenados para localizar imanes enterrados.



Durante mucho tiempo se ha teorizado que los humanos pueden compartir una habilidad similar. Sin embargo, a pesar de una serie de investigaciones que intentaron probarlo en los años 80, nunca se ha demostrado de manera concluyente.



"Aristóteles describió los cinco sentidos básicos como visión, oído, gusto, olfato y tacto", dice Kirschvink, coautor del estudio. "Sin embargo, no consideró la fuerza de la gravedad, la temperatura, el dolor, el equilibrio y varios otros estímulos internos que ahora sabemos son parte del sistema nervioso humano. Nuestra ascendencia animal sostiene que los sensores del campo geomagnético también deberían estar presentes, no representando al sexto sentido, sino tal vez al décimo u undécimo sentido humano todavía por descubrir", concluye.



Sistema de localización



El campo magnético terrestre se origina en el núcleo y la corteza de la Tierra: surge de las corrientes procedentes del material fundido del núcleo y se nutre al mismo tiempo de los campos de las rocas magnetizadas de la corteza. La vida en nuestro planeta es posible gracias a este escudo invisible que nos protege de la radiación solar.



El campo magnético que percibimos procede directamente del núcleo y provoca variaciones en la intensidad y dirección del campo, desde el ecuador hacia los polos magnéticos. Además, los ángulos de inclinación del campo magnético terrestre varían con la latitud. Unidos, ambos elementos permiten a los animales conocer su posición geográfica y orientar su navegación en una dirección determinada.