Nueva vuelta de tuerca al realismo en “Las ventajas de la vida en el campo”

Idílico escenario teñido de brumas



Con una prosa eficaz, una mirada notarial y una serie de toques de pincel que, sin salirse del territorio del realismo, casi del costumbrismo, abren el relato hacia territorios poco frecuentados, sombras espesas, sospechas y delirios, la pluma de Pilar Fraile nos dibuja un escenario de latente tormenta en medio de la apacible, y a veces algo tosca, vida rural en las afueras: un conejo ensangrentado en una cesta, tu hija que se cae porque alguien la empuja del columpio, un vecino obsequioso y afable que no es lo que parece… El idílico escenario pretendido se tiñe de brumas, se oscurece por momentos, amenaza, corrompe, desarbola.



Al personaje del viejo vecino, y su mirada perturbadora, y sus silencios tensos, se suman los ladridos insomnes de su perro durante las horas más oscuras de la noche, o el presunto encanto del médico, Larra, quien tras el vigor tenístico y la soltería madura parece esconder sinuosas y extravagantes anfractuosidades.



Literatura con mayúsculas



Y en medio, aprovechando algún viaje a la ciudad o algún recuerdo, la familia de ambos, el pasado, la crisis, la intemperie de una vida no asimilada del todo, que se vive o se contempla como un mal sueño ingobernable: la muerte del padre, las dificultades de la cuñada, la lejanía glacial de la hermana.



Y el trabajo: ella, fotógrafa en paro, por fin encuentra un apaño temporal, fotografiar, es decir, promocionar, urbanizaciones a medio hacer, alejadas de la ciudad y que no se han consolidado desde el punto de vista de las ventas: ciudades fantasma, sueño rotos, avenidas desiertas; todo un símbolo corporeizado de una forma de entender el mundo y la economía que destila impresiones de pesadilla en blanco y negro.



Todo narrado desde el punto de vista de Alicia, desde la impresionante primera escena in medias res, que ya nos atrapa como un golpe seco en medio de la nieve hasta el abandono final de un sueño de “verdes praderas” que, si no termina como en la peli de Garci con un aquelarre, una ordalía de fuego, se derrumba hacia adentro y nos deja un regusto tragicómico y la sensación, a la par, de haber asistido a literatura con mayúsculas, esa que indaga y bucea en los recovecos del alma y sirve para inquirir, e intentar responder, con situaciones cotidianas y en apariencia intrascendentes, sobre la radical fragilidad de la condición humana y sus miedos más atávicos.