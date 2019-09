Nuevo paso hacia el puente entre mecánica cuántica y Relatividad

Tres opciones



Puede haber tres opciones para tal acuerdo mutuo. La primera es que la materia oscura se distribuye de tal manera que la esfera de fotones se encuentra entre la capa de materia oscura y el horizonte de sucesos. En este caso, el tamaño de la sombra del agujero negro no cambiará para el observador, y no podremos notar la presencia de materia oscura en la forma de la sombra.



La segunda opción, cuando el halo de materia oscura está más cerca del horizonte de sucesos que la esfera de fotones, es imposible: toda la materia en esta área será inevitablemente absorbida por un agujero negro.



La tercera opción es la más interesante: cuando la esfera de fotones está inmersa en un halo de materia oscura. Entonces, el radio de la sombra dependerá de la densidad de la capa de materia oscura y de su masa: cuanto menor sea la densidad y cuanto mayor sea la masa, mayor será el radio de la sombra.



Sin embargo, los cálculos realizados por Konoplya mostraron que para que el cambio en el radio de la sombra del agujero negro sea incluso notable para el observador externo, se requerirá una concentración anormalmente alta de materia oscura alrededor del agujero negro central.



Konoplya concluye que es probable que la influencia de la materia oscura en el radio de la sombra sea imperceptible.



“Para deformar la geometría del agujero negro tanto que sea notable por las observaciones de la sombra, la materia oscura debe concentrarse cerca del agujero negro. En nuestra galaxia, hay, según algunas estimaciones, alrededor de 100 mil millones de masas solares de materia oscura. Al mismo tiempo, se supone que la materia oscura se distribuye por todo el halo galáctico, y no solo en su centro. Para influir en la sombra de un agujero negro, toda esta enorme masa debe concentrarse en la región central, que ocupa aproximadamente una millonésima parte de su volumen total”, explica Konoplya.



Modelos de rotación



Un resultado negativo, lo que significa que los astrónomos modernos no pueden usar los agujeros negros como un ´detector´ de materia oscura, es extremadamente importante para los astrofísicos que se dedican a su búsqueda.



La materia oscura es una forma hipotética de materia que, según los conceptos modernos, representa aproximadamente el 85 por ciento de la materia del Universo y aproximadamente el 25 por ciento de su densidad.



A diferencia de la materia bariónica ´ordinaria´, la materia oscura no emite radiación electromagnética y no interactúa directamente con ella. Por lo tanto, a pesar de todos los esfuerzos, los astrónomos aún no han podido obtener evidencia directa de su existencia.



Sin embargo, si por alguna razón es posible una concentración anormalmente alta de materia oscura alrededor del agujero negro, los astrónomos deberán considerar modelos que también tengan en cuenta los efectos de la rotación del agujero negro y la materia oscura que lo rodea.