Nuevo programa informático permite sustituir al jefe por un ordenador

Garantía de calidad



Para el investigador se trata de un nuevo tipo de computación. “Esto cambia el tipo de cosas que se pueden hacer”, añade.



Y es que hasta ahora hay que planificar a los trabajadores para reducir la latencia, lo que supone un desembolso económico, además de monitorear y reprogramar las tareas cuando no se completan o se hace de forma errónea.



Esto sin contar la dificultad para predecir el tiempo y dinero que se debe presupuestar para una tarea específica.



Por el contrario, la garantía de calidad es la contribución más importante que aporta el nuevo software. “Sin un mecanismo para dirigir la calidad del rendimiento de los trabajadores, no es posible la automatización completa”, destaca Barowy.



A diferencia de las plataformas de crowdsourcing, AutoMan no intenta predecir la fiabilidad de sus trabajadores en base a actuaciones anteriores. En cambio, si no está seguro de haber obtenido la respuesta correcta, sigue publicando la misma tarea, aumentando cada vez la remuneración, hasta estar seguro de que se llevará a cabo

Otra forma de verlo es que aporta la visión interesante, creativa o divertida de los usuarios, algo difícil de conseguir con una máquina. “Aúna realmente lo mejor de ambos mundos. El ordenador hace el trabajo sucio”, señala Barowy.



Por supuesto, el trabajo humano no es gratuito. Cada desarrollador de aplicación presentará un presupuesto a AutoMan, que será programado para mantener costos bajos. Las respuestas rápidas o de alta calidad costarán más, pero el sistema gestionará todo esto de forma automática. El objetivo es que el cualquier usuario de un software híbrido no sepa si está interactuando con una máquina, con personas, o con ambos a la vez.



Por otra parte, los investigadores también han tenido en cuenta a los trabajadores, y a cómo se sentirán al recibir órdenes directamente de un ordenador. Hasta el momento, en las pruebas con Mechanical Turk, Barowy ha recibido una respuesta positiva. Y es que cuando un jefe rechaza un trabajo, puede parecer algo personal o injusto, algo que no ocurre con AutoMan. “Al personal le terminó gustando el sistema porque es imparcial”, reconoce el informático.