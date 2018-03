Nuevo sistema de comunicaciones magnéticas para smartphones

Limitaciones y aplicaciones



Entre las limitaciones de Pulse, señala el artículo, sobresale que es un sistema unidireccional: es decir, que sólo se puede transmitir información del prototipo al smartphone, y no al revés, debido a que los smartphones comerciales no pueden producir campos magnéticos (aún).



La velocidad y el ancho de banda de la transmisión también son bastante reducidos, por lo que no sirve como sustituto global de NFC o de los códigos QR, sino como un complemento.



En concreto, es ideal para transferencias de datos breves y a distancias extremadamente cortas, por ejemplo para realizar o confirmar pagos, transmitiendo del prototipo al teléfono una clave o contraseña de 64 o 128 bits, que luego permite acceder a un canal con mayor ancho de banda a través del teléfono. En un cajero automático, puede transmitir información sobre la cuenta bancaria al teléfono móvil del usuario.



Asimismo, Pulse sirve para personalizar servicios y aplicaciones. Como demostración, los científicos crearon una aplicación de música que transmite canciones en formato MIDI para reproducirlas en el smartphone.



El sistema podría usarse también para transmitir información más abundante que la de los códigos QR, sin necesidad de conectarse a Internet; eso sería útil, por ejemplo, para turistas extranjeros, que quisieran conocer los horarios de los autobuses, y que no tendrían por tanto que recurrir a las costosas tarifas de roaming .



Las utilidades de Pulse no son nuevas, explican los investigadores, pero tienen una gran ventaja respecto a las tecnologías existentes: que se puede utilizar en millones de smartphones sólo con instalar un software, sin necesidad de nuevo hardware.