Olemos lo que nos provocan las emociones

Parece ser que fue Aristóteles quien primero habló de los sentidos, su papel en el hombre y la clasificación de los mismos. Daba importancia a los sentidos en tanto que son la puerta abierta al mundo externo; para Aristóteles, la percepción (a través de los sentidos) es una forma de conocimiento.



Aristóteles llamó a los cinco sentidos “los sentidos esenciales”, y es que verdaderamente el tacto, el olfato, el oído, el gusto y la vista son la trama sensorial esencial que nos permite desenvolvernos en la vida, tanto desde un punto de vista meramente funcional como por su implicación en las emociones.



Si propusiéramos hacer el ejercicio de elegir personalmente uno de los sentidos, podríamos pensar, a priori, que en términos generales habría gran variabilidad a la hora de decidir las preferencias, pues cada persona se decantaría por aquel que en función del momento de la vida en que se encontrase o en función de su profesión, fuera el que más le aportara, el que mejor le defendiese o le calmase. Cabría pensar que la subjetividad de las muy diferentes situaciones daría lugar a respuestas muy diferentes.



Sin embargo, según los resultados obtenidos en un estudio realizado por el Instituto Max Planck, en el que los investigadores sirviéndose de conversaciones de hablantes de trece idiomas diferentes, analizaron la importancia que daban a los sentidos en función del número de veces que pronunciaban palabras relativas a cada uno de ellos, encontraron que el sentido al que más importancia se le da, independientemente de la cultura, es la vista, seguido del oído y el tacto, y siendo el sabor y el olor los menos relevantes.



Percepciones peculiares



En este artículo vamos a centrarnos en los denostados sentidos del olfato y el gusto, y tomando a estos como base de partida vamos a ver que los humanos nos mostramos peculiares en la percepción de ciertos olores y sabores.



La sensibilidad del sentido del olfato, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, es muy diferente entre los distintos individuos. Así, la percepción de un olor como “agradable” varía mucho de unas personas a otras: de ahí la variedad de olores y perfumes con matices diferentes que se ofrecen en el mercado.



La capacidad para distinguir pequeñas variaciones de los distintos olores y diferencia de intensidades dentro de un mismo olor es también una cuestión individual, subjetiva: hay quien puede distinguir muy bien entre lo diferente; hay quien no.



Estas cuestiones de variaciones milimétricas no son baladíes. Son bien conocidos los catadores de vinos y aceites, muy valorados y demandados por sus exclusivas capacidades. En la industria alimentaria existen también los denominados de forma genérica “paneles de catadores”, integrados por personas con altas capacidades para distinguir diferencias organolépticas en los alimentos. Trabajan ciñéndose a normas (Aenor) con el fin de conseguir determinar posibles diferencias en las características sensoriales de un alimento, difíciles de detectar y caracterizar desde un punto de vista físico-químico y que pueden afectar significativamente a la aceptación del consumidor.



Olor a tierra mojada



A pesar de que tal como estamos presentado el tema, las cuestiones relativas al olor parecen ser de naturaleza muy subjetiva, hay un olor en particular, el olor a tierra mojada, a lluvia recién caída, en el que se da bastante consenso en cuanto a su aceptación.



Es posible que este olor sea uno de los que gozan de acuerdo general quizá porque se lo relacione con recuerdos plácidos, con sensaciones de relajación, de bienestar, de pureza, de limpieza; en definitiva, es un olor que, como decimos, tiende a ser aceptado y valorado como positivo por la mayoría de la población.



Sin embargo, ¡cómo somos los humanos!, aceptamos con placer el olor a tierra mojada y no toleramos que en el agua potable esté presente este mismo olor, es decir, esté presente el mismo compuesto químico responsable del mismo, aunque sea a una concentración tan baja como 10 nanogramos/litro). (1 ng son 10-9 gramos; o lo que es lo mismo, 1 gramo son 1000. 000. 000, mil millones de nanogramos).



El olor a tierra mojada y el olor en el agua son debidos a la presencia de varios compuestos químicos, comunes en ambos casos, siendo el principal de ellos la geosmina.



La geosmina, químicamente nombrada como 4,8a-dimetildecalina-4a-ol, pertenece estructuralmente al grupo de los naftalenos saturados (decalinas) y lleva unido además un grupo hidroxilo y dos metilaciones que forman un alcohol bicíclico volátil.

El hecho de que sea volátil hace que una parte importante de esta molécula, a una temperatura determinada, se encuentre en fase vapor, y por tanto accesible a los receptores del olor que poseemos los humanos.



¿Pero cómo son los protagonistas causantes de tanta controversia? Aunque como hemos dicho, hay varias moléculas responsables del olor a tierra mojada, los más importantes, porque aparecen con más frecuencia, son los denominados geosmina y metilisoborneol, que tienen estructuras tan pintorescas (para los profanos) como las que se muestran en la figura.