Orcajo / Picasso: La doble mirada

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, inauguró el mes pasado en Málaga el que será el mayor centro de transportes intermodal y comercial de España, y que va a concentrar en el futuro la estación el Ave, el tren de cercanías y el Metro. En su hall principal hay dos pinturas murales del pintor Ángel Orcajo que constituyen un homenaje de este artista a Pablo Picasso. ¿Qué ocurre cuando un pintor hace una obra con materiales tomados prestados de otro artista? ¿Estamos hablando de intertextualidad pictórica? Por Alejandro Folch.









El director de cine Dani Campos, lo eligió como tema monográfico de su video “La belleza y la destrucción” presentado en el Museo Reina Sofía de Madrid, (2003). Entre sus últimas obras destacan un mural en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid (2004) y un encargo para la destilería William Grant & Sons, de Escocia, para su marca bandera The Balvennie (2006). En la actualidad trabaja en una exposición para el Instituto Cervantes de Milan a celebrarse en 2007, cuyo tema será “Umbrales de incertidumbre”.



El mes pasado, la Ministra de Fomento inauguró la estación que acogerá la llegada del tren de alta velocidad a Málaga. Será el mayor centro de transportes intermodal y comercial de España, y que va a concentrar en el futuro la estación el Ave, el tren de cercanías y el Metro. En su hall principal y dos pinturas murales del pintor Ángel Orcajo.



Lo que podemos encontrar en la nueva estación del Ave de Málaga son los ojos de Pablo Picasso que miran pensativos al viajero y le recuerdan que está en su ciudad natal y a pocos metros de su museo. Mientras, las lámparas del Guernica iluminan la escena y se "ve" un grito desgarrador que viene de un pasado que el artista no ha querido que olvidásemos. No se trata de una nueva película de Antonio Banderas, sino de un enorme mural de Angel Orcajo, dos paneles de 4 metros x 4, 20 cada uno repletos de iconografía picassiana. Angel Orcajo nace en Madrid en 1934. Estudia dibujo y grabado en La Escuela Nacional de Artes Gráficas (Madrid) y pintura en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Participa en el Pabellón de España de la XXX Bienal de Venecia de 1970. Ha expuesto en importantes salas españolas (Juan Gris, Museo Español de Arte Contemporáneo, etc.) de Nueva York (Universidad de Columbia, etc.) pasando por Sao Paulo (Bienal de 1969) y Lisboa y Oporto (Sala da Praça). Hay obra suya en algunos de los principales museos españoles e internacionales.El director de cine Dani Campos, lo eligió como tema monográfico de su video "La belleza y la destrucción" presentado en el Museo Reina Sofía de Madrid, (2003). Entre sus últimas obras destacan un mural en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid (2004) y un encargo para la destilería William Grant & Sons, de Escocia, para su marca bandera The Balvennie (2006). En la actualidad trabaja en una exposición para el Instituto Cervantes de Milan a celebrarse en 2007, cuyo tema será "Umbrales de incertidumbre".

No es la primera vez que Orcajo utiliza en sus obras iconos de otros artistas, pero entendemos que esta vez las cosas son distintas. Díganos, ¿qué se siente pintando un Orcajo sobre Picasso?



Me planteé el mural como un homenaje a Picasso, asumiéndole, viviéndole y de alguna manera dialogando mi pintura con la obra suya. Es frecuente en mi pintura el utilizar iconos de otros artistas históricos: Peter Brueghel, Caspar David Friedrich , Vladimir Tatlin, Odilon Redon, Henry Moore, etc. pero siempre fuera de su contexto, incluyéndolos como elementos significativos en la obra. Pero en este caso, por ser un homenaje he intentado que los distintos iconos de Picasso que he seleccionado dialoguen entre sí, pictóricamente hablando, respetando la significación que Picasso le dio en su momento.



¿Cuáles son sus sentimientos hacia Picasso?



Al decir que Picasso es un genio, no descubro nada. Todos lo conocemos. Fue muy importante, él abrió- como otros artistas del XX- puertas muy importantes pero también muy peligrosas. Parece fácil lo que hace, pero esa facilidad puede encerrar una trampa a los nuevos pintores. El artista joven podría caer en el error de quedarse con el lado fácil de Picasso ignorando que su simplicidad es el producto intelectual y técnico de su sabiduría. Y de algo muy importante: de que valoró el legado que recibió. Picasso es un artista clásico, no impugna la tradición, sino que, al contrario, asimila el proceso evolutivo del arte precedente. Lo mismo que Goya , Manet y unos pocos mas. Desde luego no todos los del sigo XX. Avanza sin ruptura.



¿Nunca le han dicho que sus ojos se parecen a los de Picasso?



Cantidad de veces, pero cada uno tenemos nuestra propia mirada..



¿Cómo definiría la mirada y la pintura de Angel Orcajo?



Trato de expresar lo que me rodea, el hombre con sus incertidumbres y sus riesgos. Pienso que el arte no debe perder la pasión ni la comunicación con el espectador, le debe hacer reflexionar. No es un producto de alta decoración ni de moda sino un elemento de dialogo del hombre consigo mismo. Rechazo absolutamente la pintura que está vista en un minuto. Y pasado ese minuto no tiene ya nada que decirnos



¿Qué opina de que haya en los espacios públicos obras murales de grandes pintores contemporáneos?



Es bonito comprobar que todavía quedan arquitectos que quieren introducir imágenes en su arquitectura, estoy reconocido a Riofisa y Adif por este encargo.



Nota

