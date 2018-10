“Otelo a Juicio”, de Ramón Paso, brilla en el Teatro Fernán Gómez de Madrid

En un moderno despacho, una joven abogada recibe a Otelo, un rico negro (o moro) que confiesa haber estrangulado a su mujer y viene en pos de ayuda.



La abogada empieza a plantear los pros y contras de la posible defensa y, para empezar, le recomienda a Otelo que niegue haber matado a su mujer, “pero es que yo la he matado, esa es la verdad”, “¿y qué me importa a mí la verdad?, responde no tan cínicamente la abogada, “lo que me importa es la sentencia del juez”.



Y de pronto, con la magia que impregna todo buen teatro, aparecen en escena, sin solución de continuidad, salvo por los ropajes de época, los personajes de la extraordinaria tragedia shakespeariana que van enhebrando las escenas principales del drama, con un Otelo en, digamos, doble papel, personaje de Paso y del bardo inglés.



La trama se trenza con pasmosa naturalidad entre ambas acciones, la contemporánea y la canónica, merced al buen hacer de un texto excelente y de unos actores verdaderamente implicados, responsables de una actuación memorable que levantó al público de sus asientos en los largos aplausos finales.