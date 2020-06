Podemos estar viendo cosas sin darnos cuenta

Al estudiar a un individuo con una anomalía cerebral extremadamente rara que le impide ver ciertos números, investigadores de la Universidad Johns Hopkins (USA) proporcionaron nuevas pruebas de que una respuesta cerebral robusta a algo como una cara o una palabra no significa que una persona sea consciente de ello.El trabajo, que se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra que los humanos pueden tener un procesamiento cerebral extenso sin ninguna consciencia.Los investigadores estudiaron a un hombre de 60 años al que se refieren como RFS, que fue diagnosticado con una rara enfermedad cerebral degenerativa que condujo a una atrofia extensa en la corteza y los ganglios basales.Además de los síntomas más típicos de problemas de memoria y espasmos musculares, ya no podía ver los dígitos del 2 al 9 normalmente.Cuando se le mostró un dígito, solo vio una mezcla de líneas que describió como 'espagueti' y no tenía idea de qué dígito estaba mirando. Por lo demás, su visión era normal: por ejemplo, podía identificar letras y otros símbolos.El enigma para el equipo de investigación fue que para que un déficit tan selectivo fuera posible, el cerebro de RFS tenía que identificar los dígitos para que ocurrieran los graves problemas solo para los dígitos y nada más."Cuando mira un dígito, su cerebro tiene que "ver" que es un dígito antes de que la persona no pueda verlo conscientemente, es una verdadera paradoja", señala el autor principal, el científico cognitivo Michael McCloskey, en un comunicado Los investigadores descubrieron también que RFS tampoco podía ver nada colocado cerca o encima de un dígito. Cuando se le mostró un 3 grande con una imagen de un violín dibujado, no pudo ver el violín. Si la imagen estaba lo suficientemente lejos del número, podía verla normalmente.Para averiguar qué proceso cerebral se desarrolló fuera de su conocimientoel equipo de investigadores, dirigido por los coprimeros autores, Teresa Schubert y David Rothlein, realizó experimentos mientras registraba de la actividad bioeléctrica cerebral electroencefalografía (EEG) de RFS.Se registraron sus ondas cerebrales mientras RFS miraba un número con una cara incrustada. Las grabaciones mostraron que su cerebro detectó la presencia de una cara, a pesar de que él no era consciente de ello. De hecho, su respuesta cerebral fue la misma que cuando le mostraron una cara que podía ver claramente."Estos resultados muestran que el cerebro de RFS está realizando un procesamiento complejo en ausencia de consciencia", señala Rothlein. "Su cerebro detectó los rostros en la imagen digital sin que él los conociera".Un segundo experimento de EEG con palabras incrustadas en números mostró que el cerebro de RFS estaba reconociendo las palabras, a pesar de que él no las conocía por completo."No sabía que había una palabra allí, pero su cerebro no solo detectaba la presencia de una palabra, sino que también identificaba qué palabra en particular era, como 'tuba'", dijo Schubert.