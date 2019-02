Poesía como constelación de ondas vibratorias

Una arquitectura diferente



Lo arriesgado es ya no deconstruir, sino a su vez ir dando cuenta de una arquitectura diferente del mundo, la historia, lo humano y lo material, como se desarrolla de manera tan visionaria acá, pues ya nos previene: «no podemos encontrar lo que no vemos» y desde ahí el devenir-mujer se afirma:



«crear un repertorio de mujeres que mitifiquen el encuentro-espera como un repertorio de acentos de todas las lenguas que hemos hablado». Y cómo hacer esto, un punto de partida puede ser: «comerse su propia lengua de carne y venas para mugir» como concluye en la octava ópera.



La segunda parte del libro, titulada La boca todas y escrita a modo de diario, nos sitúa en el eje central de esta insurrecta propuesta. Las voces y la voz, el «mí» y ellas, atraviesan por un viaje interior de autoconocimiento a situarse en la complejidad.



«Sentí que el cuerpo me iba por una parte y la voz por otra.» Desde esta bifurcación, se avanza hacia los márgenes sin centro de la itinerancia reveladora de ese «no estoy muerta ni dormida Más viva que toda la extirpe junta en los millones de años de existencia.» que permite constatar la Unidad en la que, para llegar a ser/estar con todo, hay que vivir desde ese «nadie es el lugar de la voz.»



El reto de pensar más allá del pensamiento restrictivo del sistema-mundo dominante es la cosa en sí, «la transmisión de la idea a la tiembla.» Y la sustitución de la palabra-dogma por «Una vibración es la manera más ágil para tocarnos, nuestro lazo más íntimo, nuestra comunicación final.» Todo lo que nos condiciona como logocéntrico, con su fálica violencia, la «voz estómago» tiene que digerir y defecar.



Las heces son lo sobrante, también un abono. Se admira la inteligencia arbórea, y se asume que «la forma musical para sanar» es lo posible-necesario que se nos venía negando. Superar esa negación obliga a resetearse, a digerirse y defecarse, a mirar pese a la resistencia de la «voz padre» con una visión de los mundos como «viajes interdérmicos» que propician en el diálogo sonoro y vibratorio con otras voces sin las cuales «el misterio como manera de conocimiento» es un laberinto sin salida. Pero, ¿hay salida?



Llegamos a la tercera parte del libro, Sorofonías (agrupación de voces: soridad), donde claves son la voz-corazón, voz-aguasimiente, voz-calor, voz-niña y voz-lejanía. Lo femenino sagrado. Sí en esta cosmovisión lo sonoro y vibratorio es lo real-mismo y el libro que leemos su mapa es la huella que seguir, que seguir a través del corazón. Son los sentidos de vista y tacto, los que le valen al corazón para acometer «aquello que no se puede decir« y queda dibujado. Así, podría ser que la escritura es un “dibujar” y que esos signos dan cuenta de lo sonoro-vibratorio, ritmo primordial, de corazón(es).



Una propuesta irreducible e irresumible, ya que la suma de las partes son más que el todo del libro. Un libro, ahora ya lo puedo sugerir que es más que un libro, es una constelación de ondas vibratorias, luces, signos, temblores, sueños, visiones, “órganos sin cuerpo” que no se dejan «engañar por la figuración corpórea» ni de lo material ni de lo abstracto-intelectual.



Más que un libro, más que una partitura, más que un mapa, más que un relato de ciencia-ficción, más que un cuaderno de bitácora, más que una investigación científica o filosófica, más que una experiencia védica, más que poesía según entienden las dicotomías, las taxonomías y las normalizaciones. Fuera del libro se nos facilitan varios enlaces audiovisuales en vimeo, ¿es una fuga? Es itinerancia y fuga, mutaciones, permutaciones, desplazamientos: movimiento(s) que son lo inextricable: la vida.



Vozánica es una intensa experiencia artística, de poéticas manaciones corales, congelación del devenir-escritura, devenir-mujer sin principio ni final, movimiento que nos sale al encuentro. Quien se aventure en él debe saber que de esta lectura de 211 voces-mundos no saldrá indemne, no será la misma persona. Y será la misma persona, atravesada por la intensidad, ritmo y misterio que es en sí vozánica:



«La voz pertenece y es el residuo de lo que da la vida. La voz no pertenece. La voz es una singularidad.»