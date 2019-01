Poesía documental y crítica social aunados en "Un gran ser", de C.D. Wright

En Un Gran Ser (Libros de la Herida, 2018) C.D. Wright (Estados Unidos, 1949-2016) hace una denuncia del sistema de carcelario de Estados Unidos. Las prisiones que jalonan el territorio del país son presentadas por la autora como el recordatorio de la cantidad desorbitada de gente que queda fuera del territorio supuestamente libre.



La publicación de este volumen en castellano por parte de Libros de la Resistencia —solo precedida por el libro Temblar, editado por El Tucán de Virginia— supone un gran paso para la introducción en nuestra lengua de la inmensa y nutricia obra de C.D. Wright.



Cierto es que la poeta recibió en vida en EE.UU los mayores reconocimientos: ser miembro de la Academy of American Poets o haber ganado el National Book Critics Circle Award con su libro One With Others en 2011, pero la publicación de su obra en nuestro país es esperanzadora no solo por tales reconocimientos, sino por la enorme necesidad de un trabajo como el suyo en el panorama literario en castellano.



Su poesía, absolutamente genuina y altamente innovadora, tiene la potencialidad de abrir nuevos caminos para nuestra escritura lírica, como ya lo hicieron las de otros poetas innovadores como Jorie Graham o el mismo Forrest Gander —pareja de la poeta hasta su repentino fallecimiento hace ya más de dos años—, y como ya lo ha hecho la obra de la propia C.D.Wright en su país, en el que ha dado lugar a una escuela propia.



Wright hace un viaje al centro de las cosas y consigue extraer de ellas los elementos esenciales e invisibles. Su propuesta es arriesgada porque busca una nueva forma lingüística para enfrentar los problemas humanos y sociales, pero está totalmente exenta de snobismo o excesos retóricos.



Tanto en este libro que nos ocupa como en Deepstet, Shining, Cooling Time o One With others C.D. Wright desplegó un abanico de recursos que van desde la búsqueda estilística, el reportaje y la memoria al uso de lo elegíaco y los elementos documentales sin nunca ceder al peligro de la técnica, y sosteniendo, a lo largo del tiempo, sus preocupaciones políticas.



En Un gran ser, C.D. Wright hace uso de esta maquinaria poética para acercarse a la realidad de las cárceles de Lousiana. Este acercamiento lo realizó en colaboración con la fotógrafa Deborah Luster, con la que ya había trabajado en un proyecto anterior The Lost Road Project (1994), un particular mapa literario del estado de Arkansas.



Las dos artistas se echaron a la carretera para investigar el día a día de los reclusos del Estado sureño, uno de los más castigados por la plaga de las prisiones. Gracias a este viaje conjunto el libro cuenta además con algunos de los retratos de los presos.