Poesía para compartir y despertar el asombro

Si el Arte se dignase a hablar



Dorothea Tanning había llegado a un momento de su vida en el que podía mirar con distanciamiento las distintas teorías o las influencias artísticas.



Así el poema “Peruano”, hace referencia al entusiasmo por el arte indígena que sintieron los artistas de su generación. Y en “Discurso del arte” la poeta imagina una posible disertación del arte:



Si el Arte se dignase a hablar, se mostraría, al fin,

tal cual es, lo que todos deseamos saber ardientemente.



En cuanto a nuestras certezas, iría en pos de un seco bostezo

y se tomaría un minuto para barrerlas bajo la alfombra.



“Temporada con trasgo” nos recuerda a ese daimon griego que se adueña de la mente del poeta. Aunque ahora es un trasgo, “su trasgo”. Y con él llega el “halo”, la inspiración:



Cual guirnalda de luz de luna

alumbraba las páginas de mi libro

mientras el trasgo se abrazaba a su almohada.



Pero todo se acaba y el trasgo se marcha llevándose su halo: “Y quedé sola en la oscuridad,/ sin halo, ya sin/ mi trasgo.



En el poema “La escritora” una mujer observa, ve y siempre escribe con todo su cuerpo, como si habitara en un mundo inaccesible para los otros. Nadie sigue su discurso: “Trato de captar imágenes: migas de pan tostado, por ejemplo,/ sorprendidas a medio caer, explotan al/ tocarlas o viajan en trenes perdidos”.



Si mayo no soporta dejar abril



La vida se va llenando de conversaciones intrascendentes; cuando no hay nada mejor que decir hablamos del tiempo. De eso trata el poema “No hay nieve”. Es abril, “los soñadores del servicio meteorológico” no aciertan, pero los copos van llegando en el frío del supermercado, en el hospital, en el cine. Los versos cortos y la disposición tipográfica nos sugieren la imagen de esos copos que “juegan/ con el aire/ como si/ no tuvieran intención de cuajar”.



“Pronóstico” es otro poema donde confluyen el tiempo meteorológico y el vital: “Si mayo no soporta dejar abril,/ ¿cómo dejarán pasar a junio?”. Las palabras crean la ilusión de que el tiempo puede detenerse o retrasarse; basta con que llueva, con que haga más frío del esperado. Pero el tiempo no se detiene y las estaciones marcan el ritmo:



¿No podemos seguir simplemente

con mayo y el cruel abril?

Ay de los insectos de junio,

Ay de sus novias.



Todo está ahí vivo, al rescate



En Si llegamos a eso encontramos recuerdos o escenas recreados con humor, como en el poema “Mi amigo”, donde aparece un personaje que lo sabe todo y diserta acerca de cualquier asunto, aunque esto no le sirva para la vida práctica: “Lee dos libros a la vez, alternando/ renglones. “Lee así”, me dice,/ ‘invitan a la participación’”.



“Afortunada” es otro retrato humorístico, en este caso el de una hermana: “La amenaza/ repentina sin sentido de la/ proporción, la incesante comezón de lo que sea./ Esa era mi hermana.”. Y en el divertido “Visita”, la madre habla y habla en una perorata incesante. No en vano el poema comienza: “Mi madre reservaba la palabra “visita” para charlar”. En “A sotavento” es el padre el que habla y cuenta la historia de “el tío abuelo Sven, capitán de buque”. “Todo está ahí, vivo en la voz de mi padre” escribe Tanning.



Otros instantes cobrarán vida en los poemas, como el tiempo que la poeta pasó en Arizona, al que hace referencia en “Al rescate” con ese lagarto que “perdido en esta cocina de recetas para el olvido/ con el alma cromada, mira fijamente”.



Tal vez este presente ubicuo sea lo bastante



Dorothea Tanning es una mujer a punto de cumplir cien años, pero mientras otros se lamentan ella decide vivir en el tiempo. Esa es la idea del poema “Esperar”, “un arte” en el que hace mucho que el “Futuro” dejó de tener “un aroma de promesa”:



Tal vez este presente ubicuo sea lo bastante

real y entusiasta, aunque no pueda contarme

a qué espero ya.



Frente a lo que se le exige a una mujer convencional en “Víspera de Todos los Santos”: “No te muevas, sé perfecta, aplasta a los espías,/ No tomes un grifo por un caño”, aparece la mujer del poema “La única cosa”, o la de “Mujer saludando a los árboles”: “Me ha dado por maravillarme/ de los árboles del parque”, nos dice; y concluye de este modo:



Levantad la

cabeza, amigos, mirad hacia arriba,

puede que veáis más de lo que

nunca os pareció posible,

a lo alto donde algo tal vez

devuelva el saludo, para decirle a ella

que ha visto lo maravilloso.



Dorothea Tanning cerró Si llegamos a eso con el poema “Artista, una vez”. En un cuarto de alquiler en Nueva York comenzaba un ciclo lleno de ilusiones y futuro. “Como en un embarazo” estaban “esas obras aún por pintar”:



oh, qué abundancia

por vivir, aún sin saborear,

sin definir–todo lo demás...



Sin embargo Tanning eligió como título del libro el poema “Si llegamos a eso”. Y nos preguntamos qué misterio encierra ese demostrativo y a qué queremos llegar y “no habrá modo de impedirlo”. Quizás a tener una vida larga y vivida con intensidad, sin dejarnos arrastrar por la desesperanza o la autocompasión, porque existirían otras fuerzas:



(…) lo bastante

astutas y contundentes como para cerciorarse de que

se llegaría a eso.