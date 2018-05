Política de privacidad





1 IDENTIFICACIÓN • Titular: GLOBAL MEDIA DIGITAL S.L.

• Domicilio social: Hilarión Eslava 27 Bis

• NIF/CIF: B-86923224

• Registro Público: Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32030, folio 19, sección 8ª, hoja M-576350.

• E-mail: info@tendencias21.net

2 . INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporcione a través de la página web http://www.tendencias21.net (en adelante, el “Sitio Web”) sean incluidos en un fichero titularidad de GLOBAL MEDIA DIGITAL S.L. debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, y respecto del que se garantiza que han sido aplicadas las medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas, requeridas por el Real Decreto 1720/2007 (en adelante, “RLOPD”).



Todos los datos personales solicitados son obligatorios, no siendo posible su registro e inscripción si no nos facilita los datos completos, sin perjuicio de que podrá visualizar libremente el contenido del Sitio Web.



Asimismo, cuando los datos personales sean recabados a través del Formulario “Contacto” http://www.tendencias21.net/forms/Contacto_f7.html u otros formularios que se puedan habilitar en el Sitio Web con motivo de las actividades del mismo, será necesario que el usuario aporte, al menos, aquellos marcados con un asterisco, ya que si no se suministrasen esos datos considerados necesarios, GLOBAL MEDIA DIGITAL no podrá aceptar y gestionar el servicio web o consulta formulada.



Los datos personales que tratamos a través del Sitio Web únicamente serán utilizados para las siguientes finalidades:



1) Gestionar su alta como usuario registrado en el Sitio Web.

2) Gestionar las contrataciones de productos que realice a través del Sitio Web.

3) Remitir periódicamente nuestros boletines electrónicos con ofertas, promociones y noticias relacionadas con nuestro Sitio Web.

4) Realizar informes estadísticos anónimos respecto de los hábitos de acceso y la actividad desarrollada por los usuarios en el Sitio Web.

5) Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.



En ningún caso llevaremos a cabo cualquiera de las siguientes acciones en relación con los datos personales que nos sean facilitados por los usuarios del Sitio Web:



• Cederlos a otras personas o entidades, sin vuestro consentimiento previo.

• Transferirlos a otros Estados, sin vuestro consentimiento previo.



El usuario garantiza que es mayor de edad y que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su consentimiento expreso para facilitar sus datos a GLOBAL MEDIA DIGITAL para los fines señalados.



3 COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES

Una de las finalidades para las que tratamos los datos personales proporcionados por parte de los usuarios es para remitiros comunicaciones electrónicas con información relativa a ofertas, promociones y/o noticias relevantes para los usuarios.



Siempre que realicemos alguna comunicación de este tipo, ésta será dirigida única y exclusivamente a aquellos usuarios que hubieran autorizado previamente y de forma expresa la recepción de las mismas, ya sea en el momento de su registro en el Sitio Web o con posterioridad.



De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en el caso de que el usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o promocionales por parte de Sitio Web, puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: info@tendencias21.net, o mediante los enlaces facilitados a este respecto en las comunicaciones remitidas por Sitio Web.



4 EJERCICIO DE DERECHOS

De conformidad con lo dispuesto en la LOPD, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por escrito a través de cualquiera de los medios siguientes, adjuntando en todo caso una copia de documento acreditativo de su identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer.



Política europea de privacidad



De conformidad con lo dispuesto en esta normativa europea y en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), mediante la aceptación de la ambas Políticas de Privacidad, el usuario presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporcione a través de la página web



Responsable del tratamiento: GLOBAL MEDIA DIGITAL S.L. (GMD)



Esta política de privacidad complementa las



Finalidad del tratamiento: Gestión de base de datos de blogueros, suscriptores y de participantes en los diferentes programas de participación ciudadana, como Club Nuevo Mundo, Un millón de Ideas o Carta Académica.



Legitimación: En base al Artículo 6 RGPD, la legitimación para el tratamiento de los datos personales se basa en el acuerdo por el que los colectivos antes citados reciben información solicitada relacionada con la actividad escogida.



Destinatarios: No se ceden datos a terceros. Asimismo, no se realiza transferencia internacional de datos personales.



Derechos: Cualquier usuario, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de GMD, puede acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación de éste.



Categorías de datos: Los datos de referencia no pertenecen a categorías especiales, sino que están relacionados con la información y la actividad seleccionada por cada participante.



Responsable: GLOBAL MEDIA DIGITAL S.L. Domicilio social: Hilarión Eslava 27 BIS. CIF: B-86923224. Registro Público: Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32030, folio 19, sección 8ª, hoja M-576350. E-mail: info@tendencias21.net



Finalidad de sus datos personales



La finalidad de los datos facilitados por los diferentes colectivos asociados a Tendencias21 es facilitar la información requerida a cada uno de los integrantes de estos grupos, proceso que se realiza mediante el envío de newsletters periódicos que recogen noticias de interés sobre ciencia, tecnología, sociedad y cultura, así como de las actividades relacionadas con los colectivos desarrollados a partir de Tendencias21. Con esos datos no se elaboran perfiles ni se toman decisiones automatizadas sobre la información almacenada.



Duración de los datos



Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure el periodo de suscripción o las actividades escogidas por los participantes, no se solicite su supresión por el interesado y durante un plazo de 5 años.



Base legal para el tratamiento de datos



La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de los servicios requeridos por la participación en las actividades relacionadas con Tendencias21. Los interesados están obligados a facilitar los datos personales para la ejecución de estos servicios.



Por interés legítimo de Tendencias21, siendo el interés legítimo la difusión de sus contenidos y el desarrollo de sus actividades en el marco del diálogo ciencia-sociedad.



Datos reservados



Los datos no se comunicarán a otras empresas, ni se transferirán a un tercer país ni a organización internacional alguna.



Derechos de los titulares de los datos



Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si GMD está tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.



En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.



Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, incluida la elaboración de perfiles. GMD dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.



En virtud del derecho a la portabilidad, cualquier interesado que forme parte de nuestras bases de datos tiene derecho a obtener los datos personales que le incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable.



Cómo ejercer los derechos



Estos derechos se pueden ejercer mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:



Vías de reclamación

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante La Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. Sitio web



Categorías de datos

Los datos identificativos que tratamos son básicamente correos electrónicos de los suscriptores y eventualmente otros datos que se aportan para las diferentes actividades escogidas por los participantes.

