¿Por qué creen los niños en la vida eterna?

Muchas personas, independientemente de su raza, religión o cultura, creen una parte de sí mismas -un alma o quizá su esencia- trascenderá la muerte de su propio cuerpo y vivirá para siempre.Esta creencia podría estar fuertemente arraigada en el cerebro humano desde la infancia, sugiere un estudio de la Universidad de Boston (EEUU) detallado en la revista Child Development En la investigación, que se basó en el concepto de “pre-vida” o vida antes de la concepción y el nacimiento, fueron entrevistados 283 niños de Ecuador. Un subgrupo de éstos pertenecía a una comunidad indígena de la cuenca amazónica (los shuar), y otro a la ciudad de Quito. La mayoría de los niños urbanos eran católicos.El catolicismo enseña que la vida sólo comienza con la concepción, mientras que la cultura shuar no tiene creencias culturales sobre la existencia de vida antes del nacimiento. Por otro lado, los niños indígenas tienen una exposición regular al nacimiento y a la muerte a través de la caza y de la agricultura, por lo que los investigadores esperaban que tuviesen una visión más racional sobre estos temas.Si las influencias culturales resultan primordiales en este aspecto, razonaron los autores del estudio, tanto los niños urbanos como los indígenas debían rechazar la idea de la vida antes de nacer.Contra todo pronóstico, sin embargo, las respuestas de los niños de ambos grupos sobre una posible existencia pre-vida fueron sorprendentemente parecidas: los niños de ambos grupos consideraban que, de alguna manera, una parte de ellos había existido antes de ser concebidos.Curiosamente, esa parte “eterna” no consistía en habilidades o capacidades de razonamiento, sino en esperanzas, deseos o emociones.La indagación se hizo de la siguiente forma: se mostraron a los niños dibujos de un bebé, una mujer joven; y de la misma mujer durante su embarazo. A continuación, se le hicieron a los niños una serie de preguntas sobre sus capacidades, pensamientos y emociones durante cada período: como bebé, en el útero, y antes de la concepción.Los niños de ambos grupos dieron respuestas muy similares, a pesar de pertenecer a culturas radicalmente diferentes. Los pequeños afirmaron que sus cuerpos no existían antes del nacimiento, y que por tanto, entonces, no tenían la capacidad de pensar o de recordar.Sin embargo, en ambos grupos los niños señalaron que sus emociones y deseos sí existían en ese mismo momento. Por ejemplo, aunque en general afirmaron que no tenían ojos y no podían ver cosas antes de nacer, a menudo señalaron que se habían sentido felices de encontrarse pronto con su madre o tristes por sentirse al margen de su propia familia."Ni siquiera se daban cuenta de que se estaban contradiciendo a sí mismos", explica Natalie Emmons, autora del estudio, en un comunicado la Universidad de Boston. Los niños “parecían pensar que habían existido en algún tipo de forma eterna, vinculada a sus emociones y deseos ".