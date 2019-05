Primer mapa de la distribución geográfica del fitoplancton

Modelo informático



Trabajando con el profesor adjunto de ETH, Niklaus Zimmermann, y otros colegas de la WSL, Righetti desarrolló un modelo informático para cartografiar la distribución de la diversidad del fitoplancton. Alimentaron este modelo con datos de observación y lo usaron para proyectar dónde surge cada especie, con una resolución temporal de un mes.



Los datos de observación provinieron de muestras de agua recolectadas durante viajes de investigación, así como durante otras rutas marítimas. Los especialistas en fitoplancton estudiaron posteriormente esas muestras bajo el microscopio para determinar qué especies contenían.



Con el tiempo, estos cruceros de investigación acumularon enormes cantidades de datos de observación sobre varios miles de especies diferentes. Righetti y sus colegas luego reunieron los datos disponibles en una base de datos y los analizaron.



Debe señalarse, sin embargo, que el muestreo no se ha distribuido uniformemente a través de los océanos y, en muchas regiones, no ha abarcado todas las estaciones. Gracias a los investigadores británicos, el Atlántico Norte está muy bien representado, pero existen muy pocos datos para grandes partes de los otros océanos. Los investigadores de ETH compensaron esta distorsión con el modelo informático.



Su trabajo es significativo en varios aspectos. No solo son sus mapas de distribución los primeros en cartografiar el fitoplancton: sus modelos también se pueden usar para predecir cómo podría desarrollarse la diversidad de fitoplancton en condiciones de temperatura cambiantes.



Aguas más cálidas como resultado del cambio climático podrían alterar la distribución del fitoplancton. "A su vez, esto podría tener un serio impacto en toda la cadena alimentaria marina", dice Righetti.



Un reciente reciente sobre la abundancia de fitoplancton global durante el último siglo sugirió que las concentraciones globales de fitoplancton habían disminuido en un 40% en los últimos 50 años debido al aumento de las temperaturas de la superficie del mar como consecuencia del cambio climático actual.