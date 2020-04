Primer paso para refundar el mundo

Evitar el abismo

Ante la gravedad de la presente situación, el Club Nuevo Mundo ha convocado a su Comité Científico a una reunión conjunta con sus Miembros Directivos para conocer los planteamientos y propuestas de la comunidad científica sobre la crisis de nuestra civilización.La finalidad es obtener, a partir de esta experiencia, una visión rigurosa del presente momento de nuestra civilización y ofrecer a la sociedad información y recomendaciones para superar la presente crisis y construir entre todos un nuevo modelo de convivencia, más seguro y equilibrado que el actual.El proyecto es convertir la reflexión de esta reunión conjunta en un libro y un documental con el título común: Cómo refundar el mundo. Alianza ciencia-sociedad para un futuro armónico.La reunión se desarrollará telemáticamente en dos sesiones consecutivas: una el 12 de mayo, martes, y otra el 14 de mayo, jueves, ambas entre las 11h y las 14.30h.En la reunión intervendrán Eduardo Costas y Victoria López Rodas (directores del Comité), Federico Morán, director de la Fundación Madri+d; Emma Huertas Cabilla, vicedirectora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, experta en ciclo de CO2 y cambio global; y Jordi Figuerola Borrás, Vicedirector de la Estación Biológica de Doñana.Asimismo, Pedro Baños, coronel del Ejército y diplomado de Estado Mayor; José Esquinas, experto de la FAO durante más de 30 años; Eduardo García-Toledano, Doctor en Medicina y Cirugía, Salud Pública; Cristina Jiménez Savurido, presidente de FIDE, experta en derecho y empresa; Eduardo Rojas, experto en gestión forestal y presidente de la Fundación Capital Natural; y Fernando Velasco, director de la Cátedra de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos.La reunión es una respuesta a la constatación de que el mundo está siendo sacudido por una emergencia sanitaria sin precedentes en los últimos cien años que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra civilización ante los riesgos sanitarios.La pandemia desencadenada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad asociada Covid-19 concreta una de las amenazas a la civilización que había sido anticipada desde hace tiempo por diversas instituciones científicas.Y no es la única amenaza: los riesgos que entraña el cambio climático, en forma de catástrofes naturales cada vez más abundantes y acusadas, y de masivas extinciones de especies fundamentales para la biodiversidad, están manifestándose desde hace décadas según habían predicho los modelos climáticos.Para ninguna de estas emergencias está preparada nuestra civilización, atrapada en una inoperancia política tan endémica como algunas enfermedades, así como en la espiral de un anacrónico modelo económico que está en el origen remoto del cambio climático y de la emergencia sanitaria.La pandemia que ha parado al mundo y confinado en sus casas a más de la mitad de la población humana nos habla de la necesidad de una profunda reflexión sobre nuestro modelo económico y social, así como de imaginar nuevas formas de pensamiento y comportamiento que nos permitan evitar el abismo hacia el que nuestra humanidad se dirige víctima de sus propias limitaciones.El Club Nuevo Mundo ha planteado desde sus inicios la necesidad de abordar los desafíos globales desde una nueva mirada que integre los anhelos de una vida mejor para todos, así como una relación con los demás y con la naturaleza más equilibrada y armónica.Hemos partido de la base de que la solución a los problemas globales no emergerá de las instituciones políticas o religiosas, y de que la sociedad civil está llamada a desempeñar un protagonismo creciente y responsable para afrontar la crisis de una forma original e innovadora que no repita modelos ya superados.Es el momento de participar en el conjunto de iniciativas que a lo largo y ancho del mundo han surgido como reacción ante la crisis global, aportando lo mejor de nosotros mismos desde nuestras respectivas competencias y voluntades.