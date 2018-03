Primera experiencia de pago a través del móvil en Estados Unidos

A pesar de las aparentes ventajas de este sistema de pago, algunos analistas de la industria piden que no se vaya tan rápido. "Esto es simplemente un reclamo por parte de estos vendedores", dice Charles Golvin, analista principal de Forrester Research.Los chips necesarios para poner en marcha la tecnología inalámbrica Near Field Communications (NFC) aún no están disponibles en la mayoría de los teléfonos móviles. Muchas compañías las lanzarán el próximo año, pero tendrá que pasar tiempo hasta que los consumidores la pongan en marcha.Así pues, mientras que la UAT ya está equipada con la tecnología necesaria para leer los teléfonos, y los minoristas ya comienzan a estudiar el tema, los teléfonos aún distan mucho de estar preparados. De hecho, como ya publicó tendencias21.net habrá 151 millones de teléfonos con NFC en 2014, frente a los 834.000 que había en 2010.Golvin asegura, en esta misma línea, que: “Como la mayoría de las adopciones, éste va a ser un proceso lento y en constante construcción durante mucho tiempo."No obstante, el hecho de que tres de los cuatro mayores operadores de telefonía móvil estén apoyando el programa, hará que éste gane impulso en los próximos años.En concreto, la mayoría de las BlackBerrys tendrán chips NFC a finales de este año. Por su parte, Google Inc. 's Nexus S ya tiene uno, y la compañía de software más reciente de Android para teléfonos cuenta también con el apoyo de la NFC. Igualmente, se especula con la posibilidad de que el nuevo modelo de iPhone, que llegará el próximo verano tenga un chip NFC, aunque Apple no ha confirmado nada.En nuestro país, Telefónica España presentó el pasado 31 de marzo un proyecto similar al de Isis: el llamado “Distrito NFC” . Este proyecto constituye la primera experiencia nacional e internacional de adaptación de un complejo empresarial a los usos del móvil posibilitados por la tecnología NFC (Near Field Communiation).El proyecto ‘Distrito NFC’ se inició en una primera fase con mil empleados de Telefónica, a los que se equipó con terminales con tecnología NFC para que pudieran pagar a través del teléfono móvil sus compras en los comercios del campus empresarial y establecimientos cercanos, de una forma cómoda y segura.Asimismo, esta tecnología permite a los trabajadores acceder a sus lugares de trabajo con sólo acercar el terminal al torno de entrada o cargar sus “cheques de comida” en el teléfono para abonar sus menús y consumiciones en las zonas de restauración del complejo, entre otras facilidades.A medida que avance la iniciativa, Telefónica España irá incrementando progresivamente el número de participantes, con el objetivo de llegar a la totalidad de profesionales que trabajan en Distrito C, alrededor de 12.500. En los próximos meses, también se ampliará el número de comercios de la zona en el que los empleados de Telefónica podrán pagar con su móvil.