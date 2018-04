Proponen un sistema para detectar los agujeros de gusano

¿Viajes en el tiempo?



En teoría, un agujero de gusano podría permitir viajar en el tiempo a través del espacio-tiempo: se llevaría a cabo acelerando el extremo final de un agujero de gusano a una velocidad relativamente alta respecto de su otro extremo. De esta forma se podría pasar de un tiempo a otro.



Esta posibilidad no deja de ser menos remota que la confirmación de los agujeros de gusano, pero también ha sido estudiada a fondo por la ciencia. En teoría, aunque se confirmara su existencia, son tan inestables que no se podría hacer nada con ellos.



No obstante, algunos científicos, entre ellos el afamado Kip Thorne, han especulado con la posibilidad de estabilizarlos artificialmente para poder fabricarlos y eventualmente utilizarlos como atajos espacio-temporales.



Estos científicos han concluido que para mantener abierta la boca del agujero de gusano sería necesaria una buena dosis de materia exótica, algo que tampoco se ha comprobado todavía que realmente exista.



Pero si realmente fuera así, un agujero de gusano estable podría provocar la revisión del concepto de gravedad, además de abrir la posibilidad de los viajes en el tiempo. El cálculo de la sombra que plantea la nueva investigación necesita a su vez conocer la geometría del tejido espacio-temporal que lo recubre, algo que depende de la materia exótica.



Pero, como nadie sabe lo que es la materia exótica, ni la geometría exacta, y por ello la sombra, los agujeros de gusano, su hipotética existencia y sus posibilidades tecnológicas, siguen siendo un misterio.