Quince minutos de vida: “La confesión” en Microteatro

Una mujer de mediana edad, nerviosa, con algo de vulgar y de atildada al mismo tiempo, se retoca con un pañuelo arrugado el pintalabios ante un espejo, extrayéndolo de su escote.



Estamos en la soledad de unas dependencias policiales, y ella espera para prestar declaración. Por todo escenario, una silla y una papelera. Ella, ya digo, viste elegante pero sin distinción un ligero vestido de seda rojo más bien ajustado. Consciente de la importancia de sus actos, ha decidido colocarse para la ocasión las que, seguramente, son sus mejores galas.



Tiene acento “granaíno”, algo que le va a la función especialmente al pelo, en parte porque no es impostado, como esos actores que “ejercen de andaluces” y decaen en ese tópico sonsonete que Lorca tanto detestaba.



En segundo lugar, el acento andaluz le va bien porque añade sal, vivacidad, tragedia a lo que narra y acompaña, también, con su cuerpo: en los apenas quince minutos que dura la obra la protagonista es incapaz de mantenerse tranquila y serena; el nerviosismo la delata. Aunque no sepamos bien qué delata, pero lo sospechamos.



La actriz, una extraordinaria Ana Ibáñez que borda el papel, nos espera en la pequeña sala, nerviosa, tensa, detrás de un falso espejo, como si realmente estuviéramos en una dependencia o sala de interrogatorios y asistiéramos, secretamente, a su deposición ante el juez o el policía.



Es la limpiadora de un bar, de un local familiar, regentado por dos hermanos, muy conocidos en el barrio. Ella se encontraba en el bar, fuera de su horario laboral, viéndose con alguien que no desea delatar e insiste varias veces que es ajeno a los hechos allí presenciados casualmente: la discusión y tremenda pelea de ambos hermanos por la supuesta infidelidad de la mujer de uno de ellos… con el otro.