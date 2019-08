“Reclamemos un sistema tributario coincidente con la sociedad digital actual”

Reflexionar sobre el sistema tributario de un esquema digital que todavía no existe supondría un reto para cualquier persona, salvo para el experto fiscalista Gabriel Barceló.Para poder diseñar mentalmente una estructura diferente a la actual se debe conocer muy bien qué es objeto de transformación, para saber dónde intervenir, cómo, por qué y, sobre todo, para qué. También se requiere un elevado conocimiento sobre una realidad fiscal que responde en distintos niveles a realidades con naturalezas diferentes. Además, se requiere una comprensión nítida de cómo interactúa actualmente un sistema que se ha ido modificando en los últimos 150 años con el uso de numerosas tecnologías. Sin embargo, la comprensión de la situación actual del sistema fiscal en España es necesaria pero no es suficiente para construir una estructura de cambio de naturaleza disruptiva. El elemento crucial para diseñar un nuevo sistema fiscal es la imaginación.Gabriel Barceló es el resultado de la combinación binaria de tres variables (experiencia, conocimiento e imaginación) que, proyectadas en la misma dirección, podrían dar en la diana de una solución digital a numerosos de los problemas industriales actuales. El sistema fiscal de una nueva unidad territorial digital que formase parte de un sandbox regulatorio sería uno de los elementos principales del modelo. Un sistema fiscal transformado digitalmente, soportado por Inteligencia Artificial sobre blockchain, distribuido y sin burocracia, permitiría una estructura sostenible que estuviese al servicio del contribuyente. Para madurar sobre los detalles se requiere un gran conocimiento, pero para cambiar las piezas se requiere una gran imaginación.Conversar con Gabriel Barceló, responsable del blogen Tendencias21 (sobre Materia, Energía, Dinámicas y Procesos), y creador del(dotado de 3.000 euros) en sí es un reto intelectual. Cada pregunta tiene una enciclopédica respuesta.La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 formaliza la norma marco en la que se desarrolla nuestro sistema tributario, estructurándolo en tres niveles distintos: el estatal, el autonómico y el local, además de establecer los principios políticos y fiscales en los que se fundamenta el Estado español.Podría concebirse un cuarto subsistema tributario, el digital, pero sugiero que seamos más ambiciosos y pensemos en reclamar un nuevo sistema tributario diferente y distinto, coincidente con la evolución de la sociedad digital actual, en el que se incluyan los diferentes aspectos de cualquiera de los subsistemas tributarios actuales: el estatal, el autonómico y el local, incluso impuestos directos e indirectos.Podemos plantearnos que nos encontramos inmersos en una profunda transformación tecnológica de la sociedad, que genera una mudanza social profunda. Este cambio de época requiere también una intensa transformación radical de la gestión de la cosa pública y de la política, que ya no pueden limitarse a administrar el estancamiento.Sugerimos que debemos proponer el diseño de un nuevo sistema de gestión de la administración tributaria para dar un mejor servicio a una sociedad digital, que dispone de nuevas herramientas informáticas, mucho más elaboradas y complejas que hasta ahora.El sistema tributario español es coherente, aunque no igual, a los diferentes sistemas europeos y occidentales actuales.No se trata de informatizar más ese sistema tributario, pues ya iniciamos en España este proceso hace muchos años, participando entre los países pioneros en este proyecto. Los primeros pasos en la implementación de esta tecnología se realizaron en los años cincuenta del pasado siglo, pero la verdadera informatización de la Hacienda Pública española se inició con la transición política. Hoy día la Agencia tributaria dispone de unos procesos informáticos muy efectivos, eficientes y evolucionados.La reforma tributaria para 2022 debería tener otro enfoque mucho más ambicioso. Deberíamos imaginar que le damos la vuelta al calcetín y exigir el diseño de un sistema tributario digitalizado, al, sin que ello suponga la perdida de los privilegios que puedan ser necesarios para la efectividad de la recaudación de la hacienda pública.En ningún caso el sistema tributario puede ser confiscatorio o mermar el patrimonio de los contribuyentes. Deben concebirse a las administraciones públicas como socios que participan en las rentas obtenidas, pues han permitido que puedan obtenerse esas rentas, pero no como agencias recaudatorias expropiatorias.Podemos concebir un sistema tributario digitalizado que no exija aportaciones u obligaciones adicionales a los contribuyentes, que le informe y atienda adecuadamente, pero que no le exija obligaciones complementarias que pudiera hacer la propia administración.