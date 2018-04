Recorrer 500 metros en coche derrite 1 kg de hielo glaciar

Investigadores de las Universidades de Bremen (Alemania) e Innsbruck (Austria) han demostrado en un estudio que el continuo deshielo de los glaciares no podrá ser evitado en las próximas décadas, incluso si se interrumpieran hoy todas las emisiones de CO2.También han comprobado que recorrer con un coche de tamaño mediano 500 metros, implica la pérdida de 1 kg de hielo glaciar. Los resultados se publican en Nature Climate Change.El acuerdo de París de 2015 estableció como objetivo mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC en relación con el período preindustrial e incluso, si fuera posible, por debajo de los 1,5ºC.Lo que ha hecho esta investigación es calcular los efectos del cumplimiento de estos objetivos sobre el progresivo deshielo de los glaciares. En la actualidad, el 10% de la superficie de la Tierra está cubierta de glaciares, pero de aquí a finales de este siglo sólo quedará del 4% al 13% de la superficie helada que tenía el planeta en 2003, según informamos en otro artículo "El derretimiento de los glaciares tiene una gran influencia en el desarrollo del aumento del nivel del mar. En nuestros cálculos, tomamos en cuenta todos los glaciares del mundo, sin contar las capas de hielo de la Antártida y de Groenlandia, así como los glaciares periféricos, y los modelamos en varios escenarios climáticos", explica Georg Kaser, uno de los investigadores, en un comunicado La nueva investigación ha establecido que, independientemente de que el calentamiento global se contenga por debajo de 1,5ºC o 2ºC, su impacto en los glaciares será el mismo para los próximos cien años.Eso significa, según explican los investigadores, que más de una tercera parte de la masa actual de los glaciares (el 36%) no podrá salvarse y que desaparecerá inevitablemente, incluso si se tomaran hoy las medidas contaminantes más radicales.Más a largo plazo, sin embargo, sí es muy importante cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Una característica de los glaciares es que reaccionan muy lentamente al cambio climático, por lo que si queremos conservar el volumen glacial actual, sería necesario volver a la temperatura media que tenía nuestro planeta antes de la revolución industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII.En el pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero ya han desencadenado cambios que no se pueden impedir. Eso significa que nuestro comportamiento actual tiene un impacto en la evolución a largo plazo de los glaciares, algo de lo que debemos ser conscientes, añade otro de los investigadores, el glaciólogo Georg Kaser.