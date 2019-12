Resuelta la paradoja de los viajes al pasado

Los viajes en el tiempo son matemáticamente posibles, pero en la práctica resultan complicados.Sabemos por la Relatividad de Einstein que moverse a grandes velocidades es una especie de desplazamiento en el tiempo: una persona que viaje a una estrella lejana volvería a la Tierra 10 años más viejo, pero podría encontrarse que en nuestro planeta habrían pasado mil años. Habría llegado al futuro.La teoría de Einstein no prohíbe tampoco los viajes al pasado, pues concibe la posibilidad de que existan caminos en el espacio-tiempo que nos permitirían llegar a la prehistoria y conocer a nuestros antepasados.Hay una diferencia fundamental, sin embargo, entre ambas posibilidades: el viaje al pasado presenta paradojas difíciles de resolver, que no afectan a los viajes al futuro.Por ejemplo, si fuera posible viajar al pasado, podríamos llegar a los tiempos de nuestro abuelo y provocarle la muerte. En ese supuesto, ¿desapareceríamos al instante?Se supone que un abuelo muerto en su juventud no se casaría ni tendría hijos, y por ello tampoco nietos que un día viajarían en el tiempo y le causarían la muerte. Algo imposible según esta línea temporal.Esta paradoja, hasta ahora irresoluble, ha sido aparentemente despejada ahora por dos científicos del Instituto Perimeter de Física Teórica de Canadá, Jacob Hauser y Barak Shoshany.Han publicado un artículo en el archivo en línea para las prepublicaciones de artículos científicos arXiv, en el que aseguran que han encontrado una solución a la paradoja de los viajes al pasado.Su propuesta se basa en un concepto teórico según el cual en realidad no existe un único universo, sino muchos universos paralelos al nuestro, en los que las cosas transcurren más o menos igual y con una línea temporal propia de cada universo.Plantean que sería matemáticamente posible que una persona recorra cualquiera de esas supuestas líneas temporales paralelas para viajar en el tiempo, gracias a las posibilidades teóricas que tendrían los agujeros de gusano.Tal como explicamos en otro artículo , un agujero de gusano, del que los físicos vienen especulando desde 1916, consiste en una supuesta característica del espacio-tiempo, según la cual existiría una especie de pasadizo secreto para recorrer en un instante enormes distancias espaciales e incluso viajar a través del tiempo.Según estos investigadores, si una persona consiguiera viajar al pasado gracias a un agujero de gusano, una posibilidad en la actualidad totalmente hipotética, en realidad lo que haría es viajar a “otro” pasado paralelo al suyo, por lo que podría provocar la muerte de su abuelo sin que eso afecte a su trayectoria temporal.