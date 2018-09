Rodríguez-Fraile: "Podemos ofrecer una comprensión racional de la espiritualidad"

Lo colectivo no deja de ser un conjunto de individualidades. Por supuesto que debemos fomentar la convivencia y buscar medios para que las sociedades avancen hacia modelos más armoniosos, eso está claro.Sin embargo, el trabajo fundamental siempre es de dentro a fuera. ¿Cómo puedo exigir sociedades menos violentas si yo mismo tengo comportamientos violentos, cómo puedo reprochar actitudes delictivas si yo no tengo rectitud, cómo voy a cambiar el mundo si no trabajo en mi interior? Hay cuestiones que están fuera de mi alcance, y que son inmensas, pero siempre hay una actividad que está a mi alcance y es trabajar en mi interior, en mi esencia.Aumentar mi propio nivel de consciencia es la mejor manera de promover cambios que, sorprendentemente, van más allá de mi propia individualidad. Para ello hace falta tener la información correcta, ponerla en práctica observando los resultados obtenidos y aprendiendo a gestionar bien nuestra energia vital. Esto es lo que promovemos a través de distintas acciones desde la Fundación en todos nuestros proyectos formativos como la Cátedra “Consciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada o el Máster Consciencia y Ser Según afirma la ciencia, todo es energía + información; incluso algunos científicos como Vlatko Vedral van más allá y afirman que absolutamente todo en nuestro universo que, en última instancia, es reducible a “información cuántica”.Son ideas muy avanzadas, sin duda, pero parece que la parte de la física denominada Teoría de la Información cuántica así lo afirma. Decir que todo es información es como decir que todo es “consciencia” o que estamos inmersos en un mar infinito de consciencia.Los antiguos Upanishads también afirmaban que todo era consciencia o información (traducido a lenguaje moderno), lo denominaban Akasha. No es casual que sea en este momento (en que la tecnología permite un tráfico de información mayor que en cualquier momento anterior de nuestra historia) cuando se está produciendo un importante despertar y una nueva búsqueda hacia otras formas de entender y asumir la propia existencia.Realmente poder conocer los niveles de consciencia, las líneas de desarrollo, los estudios sobre el ego, las leyes que rigen la manifestación, etc. nos permite tener una mejor visión de nuestros semejantes y de nosotros mismos.De hecho, nos permite incluso ver nuestro propio reflejo en el otro. No podemos ser de servicio a aquello que nos desagrada, pero sí podemos ver a cada individuo en el contexto de su propio nivel de consciencia. Podemos así entender las motivaciones internas que puede tener, sus limitaciones y sus potencialidades. No se trata tanto de “sufrir con el otro” como de entender el sufrimiento ajeno y aportar las herramientas e información necesarias para paliar ese sufrimiento.Bueno, esto me lo preguntan frecuentemente. Efectivamente había alcanzado en mi vida todo aquello que la cultura estimaba como necesario para ser feliz: tenía una familia, unos hijos que crecían sanos, una gran trayectoria profesional, recursos más que necesarios y, sin embargo, no alcanza a tener paz interior, no era completamente feliz, me faltaba algo…En teoría no me faltaba nada, pero mis niveles de sufrimiento, de estrés no decían lo mismo. Fue entonces cuando decidí estudiar todos estos temas, desde distintas perspectivas, autores, disciplinas y de una manera natural también empezó a cambiar el propósito de mi vida. Fue una transición lógica, al menos desde esta nueva visión; ya no me interesaban tanto los negocios o los consejos de administración como el estudio de la filosofía perenne, la mística o la nueva ciencia.En realidad, más que de objetivo me gusta hablar del término propósito. Cuando era un financiero sí que trabaja por objetivos, que son un lugar al que pretendes llegar, pero de una manera limitada, por un sólo camino. El propósito es más amplio, pues implica una flexibilidad mental que te permita explorar nuevos caminos. En ese sentido, nuestro propósito como fundación es humildemente ayudar a incrementar los niveles de consciencia de los seres humanos y contribuir, a través de distintas acciones formativas, a paliar - en la medida de lo posible - los niveles de sufrimiento en que vivimos.Cuando junto con Felicidad Cristóbal y otras personas creé la Fundación, no establecimos un objetivo, que tiene fin como ya hemos visto, sino un propósito, algo que no termina nunca.Emprendimos entonces un camino y nuestro trabajo ha dado sus frutos como la Cátedra Consciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada, dirigida por Juan González Blasco , donde más de mil alumnos han pasado por nuestros cursos, o el Máster Consciencia y Ser, dirigido por Julio Bogeat . También hemos comenzado un proyecto importante de investigación en estos temas con la Universidad de Emory en Atlanta USA.Hemos realizado ciclos de conferencias en España, Luxemburgo, Ecuador, USA, México, etc., además varios congresos internacionales y formaciones a varias multinacionales.La última novedad es que empieza en octubre en Barcelona el Máster Consciencia y Ser, que ya se ha impartido en Madrid este curso académico. El Máster está dirigido a todo aquel que quiera profundizar en este camino a lo largo de todo un curso.