Se acelera la vorágine del calentamiento global

La pescadilla que se muerde la cola



Lo preocupante es que, dentro de este experimento, el consumo de metano por parte de los metanotrofos, microbios que se alimentan de metano, no se ha visto alterado.



Mientras, los microbios que lo generaban no sólo no han dejado de hacerlo, sino que cada vez lo producen en más cantidad. Como explican los investigadores, cuanto más metano se produce, más se calienta la tierra y así sucesivamente.



Dicen que esto es sólo un anticipo de lo que podría suceder, aunque todavía no se sabe si este equilibrio se podría ver alterado a largo plazo por el calentamiento global.



Lo que está claro es que el aumento de temperatura ya está afectando a la producción de metano y que, cuanto más se desvirtúe el equilibrio, más vertiginoso se volverá este círculo vicioso.





(*) Juan Ruiz Salces (Zaragoza) es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Biología Aplicada por la Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Es escritor independiente y trabaja como redactor para varias plataformas de divulgación científica.