Se consolida la posible quinta fuerza de la naturaleza

En 2015, un equipo de científicos detectó un fallo inesperado, o "anomalía", en una transición nuclear que podría explicarse por la intervención de una partícula desconocida.



Aproximadamente un año después, los teóricos sugirieron que la nueva partícula podría ser evidencia de una nueva fuerza fundamental de la naturaleza.



En física de partículas, se denomina fuerza fundamental a cada una de las clases de interacciones​ entre las partículas subatómicas: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitatoria.



La posibilidad de que existiera una quinta fuerza fundamental en la naturaleza provocó, entre otros estudios, una búsqueda directa de la partícula desconocida por la colaboración NA64 en el seno de la Organización Europea para la Investigación nuclear, más conocida como CERN.



Segundo indicio



Un nuevo artículo del mismo equipo, dirigido por Atila Krasznahorkay en el instituto Atomki en Hungría, ha descubierto una segunda anomalía, en una transición nuclear similar, que también podría explicarse por la misma partícula hipotética.



La primera anomalía detectada por el equipo de Krasznahorkay se observó en una transición de los núcleos de berilio-8.



Esta transición emite un fotón virtual de alta energía que se transforma en un electrón y su contraparte de antimateria, un positrón.



Al examinar el número de pares de electrones-positrones en diferentes ángulos de separación, los investigadores encontraron un excedente inesperado de pares en un ángulo de separación de aproximadamente 140º.



El problema es que la teoría predice que el número de pares disminuye al aumentar el ángulo de separación, sin exceso en un ángulo particular.



Krasznahorkay y sus colegas razonaron que el exceso podría ser interpretado por la producción de una nueva partícula con una masa de aproximadamente 17 millones de electronvoltios (MeV), la partícula "X17", que se transformaría en un par electrón-positrón.



Nueva anomalía



La última anomalía observada por el equipo de Krasznahorkay, en un artículo que aún no se ha revisado por pares, también tiene la forma de un exceso de pares de electrones-positrones, pero esta vez el exceso es de una transición de núcleos de helio-4.



"En este caso, el exceso se produce en un ángulo de 115º, pero también se puede interpretar mediante la intervención de una partícula con una masa de aproximadamente 17 MeV", explicó Krasznahorkay. "El resultado respalda nuestro resultado anterior y la posible existencia de una nueva partícula elemental", agrega.



Sergei Gninenko, portavoz de la colaboración NA64 en el CERN, que no ha encontrado signos de X17 en su búsqueda directa, precisa: “las anomalías de Atomki podrían deberse a un efecto experimental, un efecto de física nuclear o algo completamente nuevo, como una nueva partícula. Para probar la hipótesis de que son causados ​​por una nueva partícula, es crucial un análisis teórico detallado de la compatibilidad entre los resultados de berilio-8 y helio-4, así como la confirmación experimental independiente”.



La colaboración NA64 busca X17 disparando un rayo de decenas de miles de millones de electrones desde el acelerador Super Proton Synchrotron hacia un objetivo fijo.



Si existiera X17, las interacciones entre los electrones y los núcleos producirían esta partícula, que luego se transformaría en un par electrón-positrón.