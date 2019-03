Simulan con éxito la inversión del tiempo en un sistema cuántico

Investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, junto a colegas de Estados Unidos y Suiza, han conseguido algo sorprendente: llevar al pasado a un ordenador cuántico y volverlo a traer al presente una fracción de segundo después.Algo así como visto y no visto, pero científicamente experimentado: la flecha del tiempo puede revertirse. Ya se sabía que no existe una ley física que impida, teóricamente, que un huevo batido vuelva a su estado original, o que las bolas de billar dispersas sobre la mesa retornen espontáneamente al triángulo que originó la partida.Pero la naturaleza no funciona así: el segundo principio de la termodinámica establece que los cuerpos evolucionan solo en una dirección, del presente al futuro, y no al revés. Pero este experimento plantea que no siempre es así, al menos en el universo cuántico.No es la primera vez que el mundo cuántico nos sorprende: incluso sabemos que funciona en contra del sentido común, ya que las partículas elementales pueden estar en varios sitios a la vez, viajar por el espacio sin seguir la flecha del tiempo e incluso reaccionar según lo que los científicos esperan de ellas.El nuevo experimento riza aún más el rizo de los entresijos del mundo cuántico y se ha realizado con un ordenador que todavía está en sus primeros pasos y que funciona de forma diferente a la de los ordenadores clásicos: el ordenador cuántico.La computación clásica se basa en el tratamiento de enormes trenes de unos y ceros que, debidamente estructurados, componen los mensajes que viajan a través de internet: escribimos un mensaje, el ordenador lo traduce a unos y ceros (bits), lo envía a través de la red y el ordenador receptor lo recibe, lo interpreta y nos lo traduce para que podamos leerlo en la misma forma en que fue escrito.La computación cuántica es mucho más avanzada: se basa en la superposición de estados para gestionar la información. La superposición de estados es una propiedad de la mecánica cuántica, que permite a una partícula estar en dos o más estados a la vez. Sólo la observación humana (medición) concreta uno de los posibles estados. El gato de Schrödinger es el ejemplo más elocuente de este misterio.En la computación cuántica no se utiliza por lo tanto el bit (los unos y los ceros seguidos unos de otros), sino el cúbit, unidad básica de esta computación: es un sistema cuántico con dos estados propios y que puede ser manipulado a voluntad.Cada cúbit puede ser un uno y un cero a la vez, sin que esta condición cuántica no sólo no impida la correcta transmisión del mensaje, sino que la potencia: el cúbit permite que la información circule por las redes a una velocidad muy superior, respecto a la de la computación clásica.