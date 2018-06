Sólo el 4% de los mamíferos y el 30% de las aves son hoy salvajes

La destrucción del hábitat silvestre para la agricultura, la tala y el desarrollo ha dado lugar al comienzo de lo que muchos científicos consideran la sexta extinción masiva de la vida en los cuatro mil millones de años de historia de la Tierra. Se cree que alrededor de la mitad de los animales de la Tierra se perdieron en los últimos 50 años, destaca al respecto The Guardian Pero la comparación de las nuevas estimaciones con las de antes de que los humanos se convirtieran en agricultores y la revolución industrial revela la magnitud de la gran disminución. Sólo queda una sexta parte de los mamíferos salvajes, desde ratones hasta elefantes, lo que sorprende incluso a los científicos. En los océanos, tres siglos de caza de ballenas han dejado solo una quinta parte de los mamíferos marinos en los océanos.“Nuestro impacto en el mundo natural sigue siendo inmenso”, dijo a The Guardian Ron Milo, del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel y director de esta investigación. "Nuestras elecciones dietéticas tienen un gran efecto en los hábitats de los animales, las plantas y otros organismos. Espero que la gente tome este [trabajo] como parte de su visión del mundo de cómo consumen", dijo. "No me he vuelto vegetariano, pero incorporo el impacto ambiental en mi toma de decisiones, así que me ayuda a pensar, ¿prefiero elegir carne de res o de ave o usar tofu?"