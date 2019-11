Somos la mayor amenaza de nuestra especie

Lo sorprendente es que para muchos encuestados la extinción de nuestra especie es algo que probablemente ocurra en los próximos 15 años, si bien no la consideran una preocupación significativa sobre su futuro, ni tampoco esperan medidas políticas preventivas. Es decir, no se toman en serio su propio vaticinio.La revista norteamericana de periodismo alternativo Vox, que analiza la encuesta, llega a una conclusión sorprendente: en realidad, no esperamos un gran futuro para la humanidad.Por eso no nos desespera la posibilidad de nuestra extinción. No sería algo trascendente para la evolución. Y esta creencia se integra en el esquema cultural que propicia nuestra desaparición.Estas dos investigaciones son relevantes en los presentes momentos, cuando, tal como informamos en otro artículo , más de 11.000 científicos han evocado con profusión de datos que el cambio climático se ha convertido en una amenaza real para la supervivencia de la especie humana.