Temperaturas saharianas asolarán al planeta en 2050

Las zonas del planeta donde hoy vive una tercera parte de la humanidad se volverán tan cálidas dentro de 50 años que será imposible vivir en ellas, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.Según una investigación internacional en la que han participado científicos de China, Estados Unidos y Europa, 3.500 millones de personas se verán excluidas de las zonas habitables en las que hemos vivido los seres humanos durante los últimos 6.000 años.En la actualidad, la población humana está distribuida en zonas climáticas en las que las temperaturas medias anuales oscilan entre los 11ºC y los 25ºC.La mayor parte de la humanidad se concentra en zonas climáticas que oscilan entre los 11ºC y los 15ºC de media a lo largo del año.Un segundo grupo humano, menos numeroso, vive en regiones en las que la temperatura media anual oscila entre los 20ºC y los 25ºC.Esta es una de las principales aportaciones de esta investigación, según la cual toda la actividad humana se ha concentrado en esas zonas climáticas.Eso significa que, cualquier variación significativa de las condiciones climáticas en esas zonas, sorprenderá a las personas que durante miles de años se han adaptado a esas temperaturas ambientales.En consecuencia, esas personas encontrarán serios problemas para sobrevivir y prosperar en un nuevo entorno climático para los que no están adaptadas.Las expectativas climáticas sin embargo son más consistentes cada año: la temperatura media global sigue aumentando y lo seguirá haciendo si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.El pasado mes de abril ha sido el tercero más cálido desde 1948. La escalada ha sido de 0,457ºC en relación con el mes de marzo. Y de 0,24ºC por década en los últimos 20 años.Las previsiones son que las temperaturas sigan aumentando como resultado de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.Si el aumento de la temperatura prosigue la tónica de los últimos 20 años, la temperatura que experimentará una persona en su entorno habrá aumentado 7,5ºC en 2070, según esta investigación.Este aumento es superior al esperado promedio global de 3ºC porque la tierra se calentará mucho más rápido que el océano y también porque el crecimiento de la población está sesgado hacia lugares ya calurosos.Si se combinan estas proyecciones de temperatura con los cambios previstos en la población mundial, se descubre que el 30% de la población humana vivirá dentro de 50 años con una temperatura media de 29ºC, si las emisiones no se contienen.En la actualidad, esa temperatura se registra solo en el 0,8% de la superficie terrestre, principalmente en las zonas más cálidas del desierto del Sáhara.Pero si las emisiones no se contienen, en 2070 esas temperaturas se alcanzarán en el 19% de la superficie terrestre.Es en esa zona, que se verá especialmente afectada por el calentamiento global, donde vivirán 3.500 millones de personas dentro de 50 años: no podrán seguir viviendo allí.