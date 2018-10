Un Comité Científico asesorará al Club Nuevo Mundo

Directores del Comité Científico



Eduardo Costas y Victoria López Rodas son Doctores en Biología y Veterinaria respectivamente y Catedráticos de Genética en la Universidad Complutense de Madrid, donde llevan casi 30 años investigando juntos en genética evolutiva y biotecnología. Han publicado más de 250 artículos científicos siendo de los más citados en su campo, diversos libros, y dirigido más de 100 proyectos de investigación, 20 tesis doctorales, así como han transferido tecnología a diversas empresas (Iberdrola, Acciona…), desarrollando patentes y aplicaciones industriales. Son promotores de 4 empresas de base tecnológica. Han recibido diversos premios por su labor de investigación y empresarial. E. Costas es Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia.







Otros miembros del Comité (por orden alfabético)



Antonio Delgado Huertas. Doctor en Geología, es Investigador Científico en el CSIC, está considerado como uno de los mejores expertos internacionales en el uso de procedimientos con isótopos estables aplicando estas innovadoras técnicas a la reconstrucción del clima, de las relaciones tróficas en ecosistemas, dieta de antiguas poblaciones, etc. Ha publicado casi 300 artículos de investigación y es, probablemente el español más citado en el ámbito de ciencias de la Tierra.



Antonio Flores Moya. Doctor en Biología, es Catedrático y Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Málaga. Destacado experto en diversos aspectos de la fotosíntesis y la producción primaria, efectos de la luz ultravioleta y adaptación rápida de algas al cambio global. Ha publicado más de 100 trabajos de investigación siendo una de las personas más citadas de su campo.



Camino García Balboa. Doctora en Ciencias Químicas, es investigadora en la UCM, directora científica de una empresa biotecnológica y Profesora en la UMC. Trabaja en la utilización de microorganismos mejorados genéticamente en bio-remediación, captura biológica de metales y efecto del cambio global antropogénico en comunidades microbianas. Tiene más de 100 trabajos de investigación, siendo una de las mejores expertas de su campo.



Francisco Sagasti. Ingeniero industrial, Máster en ingeniería industrial en la Pennsylvania State University, y Doctor (PhD) en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Universidad de Pennsylvania. Profesor de la Universidad del Pacífico, ha sido Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT) en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, miembro del Consejo de Gobernadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), miembro del Directorio del International Institute for Environment and Development, Jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial y Presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas.



Gabriel Barceló. Licenciado en Ciencias Físicas y Doctor Ingeniero Industrial, ha sido consultor en ingeniería de la edificación y asesor fiscal. Desde hace más de treinta y seis años desarrolla un proyecto de investigación científica sobre dinámica rotacional.



Jordi Figuerola Borrás. Doctor en Biología, es Investigador Científico en el CSIC y Vicedirector de la Estación Biológica de Doñana. Es uno de los mejores expertos mundiales en dispersión de organismos, en biología de humedales y conservación. Miembro de numerosas comisiones internacionales en estudio del cambio global y la conservación. Es uno de los científicos españoles más citados. Ha recibido diversos premios y menciones por la excelencia de su labor científica.



José Esquinas Alcázar. Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, así como Doctor en Genética y Master en Horticultura por la Universidad de California en USA. Ha trabajado en Naciones Unidas (en la FAO) durante 30 años, ocupándose fundamentalmente de temas como recursos genéticos, biodiversidad agrícola, cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación. Ha sido Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid y Director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza (CEHAP) en la Universidad de Córdoba. En la actualidad continúa colaborando con Naciones Unidas y otras instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos artículos y libros de su especialidad y recibido numerosos premios en reconocimiento de su actividad docente, de investigación y de desarrollo de políticas.



Mónica Rouco Molina. Doctor en Veterinaria, PhD, Assistant Director - K1 Project Center for Nuclear Studies at Columbia University, New York. Rouco es doctora en microbiología ambiental, con amplia experiencia en investigación, docencia, comunicación científica, análisis de datos y desarrollo gráfico. Con una educación interdisciplinar y experiencia internacional en diferentes instituciones y laboratorios de renombre en España, Inglaterra y EE. UU., está interesada en la intersección entre la ciencia y la industria, con un enfoque especial en la transferencia precisa de temas científicos y descubrimientos a los sectores implicados. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en las mejores revistas científicas consiguiendo un alto número de citas.



Pedro Baños Bajo. Coronel del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, es uno de los mayores especialistas en Geopolítica, Estrategia, Defensa, Seguridad, Terrorismo, Inteligencia y Relaciones Internacionales. Ha publicado numerosos artículos en periódicos, revistas y medios digitales, e intervenido en diversos programas de televisión. Autor del libro Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial (Ariel, Barcelona 2017), también ha dirigido el programa Visión Geopolítica de Tendencias21 TV.



Yeray Martínez Montesdeoca. Ingeniero de Montes, trabaja tendiendo puentes entre la sociedad, la naturaleza y los bosques. Explora la brecha entre la sostenibilidad, las organizaciones y los ecosistemas forestales. Ha lanzado una start-up de huella ambiental positiva: Mirlo Positive Nature. Ha dirigido y ejecutado más de 80 proyectos de consultoría ambiental e ingeniería forestal en materia de ordenación de montes, repoblaciones, selvicultura, aprovechamientos, pistas, restauración ecológica, certificación FSC, defensa contra incendios, ordenación del territorio, gestión de Espacios Naturales Protegidos, implantación de nuevas tecnologías, liderazgo, mejora de procesos, creación y mejora de equipos de alto desempeño, responsabilidad corporativa y participación ciudadana e innovación social en materia de sostenibilidad con clientes de Canarias, Madrid, Castilla y León, Navarra y País Vasco.



(La composición del Comité Científico sigue abierta a nuevas incorporaciones).