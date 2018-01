Un Nuevo Paradigma de la realidad concilia ciencia y espiritualidad

Este libro tiene la ventaja de una claridad expositiva, con lenta pero lógica progresión. Es cierto que no siempre aporta todas las explicaciones que serían de desear, de manera que alguna información queda carente de un precedente; pero esto no impide que se deba de leer con detenimiento.No todos aceptarán los principios desde los que parte; eso es evidente; circunstancia que llevaría al desmantelamiento parcial o total de las consecuencias que extrae; pero esa decisión queda a juicio del lector.Si bien en un estado más avanzado, los principios generales de los que parte no son del todo novedosos. Respetando las necesarias distancias, esa idea de una totalidad de la que formamos parte (esa consciencia cósmica-unitiva-mística que mencionamos antes) ya ha sido tratada por otros pensadores, como Leibnitz Spinoza . Y más recientemente la influencia de Ken Wilber es notable.