Un agujero que percute y percute en “Talud”, primer poemario de Aleisa Ribalta

La falta, siempre falta algo. Hay una suerte de agujero que percute y percute. Quizás el viaje, esa metamorfosis no sólo de lo físico, del lugar, sino del centro mismo del corazón, sea una vía para palpar ese agujero. Hacerlo de uno, a través del viaje más peliagudo, acaso más arriesgado, el de la palabra.Donde la luz no es más / que el reflejo del mar / en cada lágrimaSon versos de Talud ( Ekelecuá Ediciones , 2018), primer poemariode Aleisa Ribalta (La Habana, 1971),en los que comienza a vislumbrarse el recuerdo, la nostalgia, pero también la conciencia de que el origen, los ancestros, la niñez, siempre acompañan a la poeta, cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre.La ciudad natal –La Habana- como alegoría del hogar, del nido siempre abierto en el imaginario. Sus calles, árboles, rincones y el mar, ese mar que perfila tanto la orografía de la ciudad como la idiosincrasia de sus habitantes:La ciudad gime / es el latido del mar / el respirar bajo los túneles / el sollozo frente al muroAquello que no es posible físicamente, de facto, sí lo es simbólicamente, gracias al lenguaje y, más específicamente, la poesía. Esto lo sabe muy bien nuestra autora. La indagación en el misterio de la existencia, en los sueños, en lo que no se dice, pero no calla: lo imposible necesario.Cardinalmente / amando y desamando / hasta el delirio / más recóndito / de lo imposible