Un antioxidante específico rejuvenece 20 años el sistema vascular

No sustituye al ejercicio físico



Los investigadores afirman que la mejora de la dilatación se debe a una reducción del estrés oxidante asociado al envejecimiento. Los vasos sanguíneos se endurecen con la edad debido a la producción excesiva de radicales libres relacionados con el estrés.



Esta producción de radicales libres pueden dañar el endotelio, la capa más interna de los vasos sanguíneos (está en contacto directo con la sangre), y alterar su funcionamiento. Durante la juventud, el organismo produce suficientes antioxidantes para neutralizar el efecto de los radicales libres.



Sin embargo, con el envejecimiento se rompe el equilibrio porque las defensas antioxidantes del cuerpo no consiguen contener la producción excesiva de radicales libres. Hasta ahora se ha recurrido a antioxidantes orales, como la vitamina C o la vitamina E, para retrasar el envejecimiento.



La nueva investigación respalda la teoría, hasta ahora desacreditada, de que los antioxidantes orales pueden mejorar la salud, señalando que focalizándose en una fuente específica pueden reducir el estrés oxidante y mejorar la salud cardiovascular.



Los investigadores señalan que los resultados deben todavía ser confirmados con un mayor número de pacientes para examinar mejor el impacto de este antioxidante en las mitocondrias.



Y aunque el ejercicio físico sigue siendo el mejor modo de mantener la salud cardiovascular, el nuevo descubrimiento constituye una opción suplementaria que puede ayudar a las personas con dificultades para pasear o practicar algún departe propio de su edad.