Un asteroide pasará entre la Tierra y la Luna en 2082

Afinando reacciones



La finalidad de imaginar esta posibilidad es afinar los métodos de observación y decidir qué medidas podrían tomarse para impedir o minimizar el impacto imaginario, ya que los astrónomos son conscientes de que la posibilidad de un choque con un asteroide es algo real y cotidiano en la historia del universo. Lo recordó expresamente Jim Bridenstine, jefe de la NASA, al inicio de la conferencia.



Los datos históricos son además muy elocuentes: cada 60 años, cae sobre la Tierra un asteroide de 20 metros. Cada 10.000 años, uno de 140 metros. De más de un kilómetro, cada 750.000 años, y de más de 10 kilómetros, cada 100 millones de años.



Los cuerpos de más de un kilómetro son bien conocidos por los astrónomos y no representan ninguna amenaza para este siglo, pero se ha determinado que alrededor del 20% de los cuerpos celestes perdidos en el espacio que tienen más de 100 metros, cruzarán en algún momento la órbita terrestre.



En caso de posible amenaza, no lo sabremos sino con algunos meses o semanas de anticipación, lo que deja muy poco tiempo para proceder a evacuación de población, sobre todo teniendo en cuenta que determinar el lugar preciso del impacto sólo podrá conocerse días antes, con varios cientos de kilómetros de margen de error.



Este conjunto de eventualidades es el que lleva a los expertos a trabajar sobre el escenario del asteroide imaginario que avanza hacia la Tierra a toda velocidad, con la finalidad de aprender a calcular su posible lugar de impacto (siempre en una simulación), qué países harían qué en ese supuesto, y las posibles técnicas que se podrían usar para impedir el impacto.



Tres técnicas



La primera técnica sería enviar un objeto de varias toneladas a las proximidades del peligroso asteroide para que su masa perturbe poco a poco su órbita y se aleje de nosotros. Esta técnica sólo sería posible para asteroides relativamente pequeños y detectados al menos con diez años de anticipación. Se descarta para el escenario en el que trabajan actualmente.



La segunda técnica sería enviar a las proximidades del asteroide un misil con carga atómica que consiga, no tanto destruirlo, sino desviarlo por efecto de la explosión nuclear. Sólo podría enviarse meses antes del previsible impacto.



La tercera técnica, la más plausible, consiste en enviar un objeto para que impacte sobre el asteroide y conseguir así desviarlo de su trayectoria. Habría que actuar con años de anticipación para esperar algún resultado satisfactorio. La NASA prevé en 2022 comprobar si el impacto de una nave espacial podría desviar con éxito un pequeño asteroide.