Un efecto mariposa controla controla la pluripotencia celular

Búsqueda no dirigida



Para aclararlo optaron por llevar a cabo una búsqueda no dirigida, analizando los cambios en la expresión de todo el genoma cuando se impedía la expresión de TRF1 -algo así como lanzar a ciegas una gran red para ver qué hay en el mar-. “Vimos que TRF1 tenía un efecto brutal, pero muy organizado”, explica Blasco.



De los numerosos genes que veían alterada su expresión, más del 80% tenían relación directa con el fenómeno de la pluripotencia. Los investigadores observaron además que muchos de estos genes estaban regulados por Polycomb, un complejo de proteínas muy importante en los estadios iniciales del desarrollo embrionario y que regula que las células se vayan especializando en los distintos tipos celulares de un cuerpo adulto.



El eslabón es TERRA



Pero seguían sin entender cómo se producía el vínculo entre Polycomb y TRF1. El año pasado, no obstante, el Grupo de Blasco había descubierto que las moléculas TERRA que se producen en los telómeros hablan con Polycomb, y juntas intervienen en la construcción misma de la estructura del telómero.



Los investigadores decidieron analizar la interacción de TERRA con todo el genoma, y en efecto descubrieron que TERRA se pegaba a los mismos genes regulados por Polycomb, sugiriendo que TERRA era el eslabón entre TRF1 y la pluripotencia.



TRF1 “ejerce un efecto mariposa sobre la transcripción en las células pluripotentes, alterando el paisaje epigenético de estas células”, mediante un “novedoso mecanismo” que implica cambios en la actuación de Polycomb a través de TERRA, escriben los investigadores en eLife.



Como explica Rosa Marión, primera autora del trabajo, “estos hallazgos nos explican el hecho de que TRF1 sea esencial para la reprogramación de las células especializadas, y para mantener la pluripotencia”.