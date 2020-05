Un enjambre de glóbulos blancos robóticos podrá tratar el cáncer

Obstáculo técnico



Hay no terminan los retos: en laboratorio ha sido posible obtener imágenes microscópicas de los nanorobots mientras están en el torrente sanguíneo simulado, para orientarlos en la dirección pretendida.



Sin embargo, la resolución de las imágenes clínicas actuales no permite todavía observar el nanorobot si estuviera en un torrente sanguíneo humano.



Por lo tanto, la posibilidad de dirigir manualmente no solo a un robot, sino a un enjambre situado en el sistema circulatorio de una persona, es todavía remota.



Avance significativo



A pesar de estas limitaciones, el desarrollo tecnológico alcanzado es significativo.



Hasta ahora, los nanorobots que se han desarrollado para el cuerpo humano no han conseguido penetrar lo suficiente en el organismo para conseguir tratamientos eficaces.



El sistema circulatorio se presenta como la mejor vía de acceso para tratamientos profundos.



Es en este contexto donde el desarrollo de este microroller, capaz de moverse en el sistema circulatorio en condiciones de flujo sanguíneo de alta velocidad, alcanza su mayor relevancia.