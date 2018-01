Un estudio constata el machismo de los premios públicos de poesía españoles

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos del ninguneo a las Sinsombrero , las pensadoras y artistas olvidadas de nuestra generación del 27. Sin embargo, en la actualidad muy poco han cambiado las cosas. Las poetas españolas siguen siendo ninguneadas.Así lo revela un exhaustivo informe realizado por la Asociación Genialogías de mujeres poetas (que agrupa a un colectivo de más de 60 autoras españolas, y latinoamericanas afincadas en nuestro país), bajo la dirección de Nieves Álvarez (Vicepresidenta de Genialogías y Miembro del Team Europe de la Comisión Europea).En el informe, publicado por Ediciones Tigres de Papel , han sido analizados 48 premios de poesía convocados entre los años 1923 y 2016 con una dotación igual o superior a 5.000 eurosTreinta y nueve de ellos pertenecen a instituciones públicas, y otros nueve a fundaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.Los resultados son claros: Solo un 17,51% de estos premios han sido concedidos a mujeres (los poetas varones han ganado el 82%), por jurados en los que la participación de las mujeres se situó en el 15,82%. Además, muchas de estas mujeres participantes en los jurados no tuvieron ni voz ni voto, actuaron como secretarias.Nieves Álvarez, autora del estudio, señala: “Ser mujer en España es sinónimo de tener menos posibilidades de obtener un premio de poesía o de ser miembro de un jurado. El poder está en manos de los poetas varones. Los resultados del estudio son demoledores, no solo porque a lo largo de casi 100 años analizados las poetas hayamos sido marginadas, excluidas y vilipendiadas, sino porque las instituciones públicas no cumplen la Ley de Igualdad Efectiva que las obliga a proponer jurados paritarios. Sabíamos que algo así estaba pasando pero, sin datos, esta cuestión de justicia social podía parecer un tema de “feministas locas”. No pedimos que nos den más premios por el hecho de ser mujeres, sino que no nos los quiten por ese mismo hecho, y que nos dejen formar parte de los jurados.”