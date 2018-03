Un extintor de incendios apaga el fuego con sonido

Además de ayudar a apagar incendios “a mano”, los ingenieros norteamericanos creen que este sistema, instalado en un dron o avión no tripulado , podría mejorar la seguridad de los bomberos, cuando estos se enfrentan a incendios forestales o a grandes incendios urbanos.También podría ayudar en el espacio, donde el fuego es un gran problema, pues las ondas sonoras pueden ser dirigidas y enviadas contra las llamas, en entornos de no gravedad.Investigaciones previas ya habían demostrado que las ondas sonoras pueden impactar en los incendios, y otros científicos de la DARPA o Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los EEUU habían investigado la posibilidad de usar el sonido para apagar fuegos, informa la revista Physorg . Sin embargo, hasta ahora no se habían fabricado extintores basados en sonido potencialmente comercializables.