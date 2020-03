Un gran asteroide nos visita el 29 de abril

El próximo 29 de abril nuestro planeta tiene una nueva cita con un viejo conocido, el asteroide 52768 (1998 OR2) , descubierto en 1998.El asteroide tiene 1,7 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho. Pasará a más de 6 millones de kilómetros de la Tierra y a más de 31.000 kilómetros por hora.Aunque está catalogado como potencialmente peligroso por los efectos catastróficos que podría causar en nuestro planeta, su órbita lo sitúa muy lejos de una posible colisión.Tampoco tiene parangón con el asteroide que, hace 66 millones de años, acabó con los dinosaurios y otras muchas formas de vida: tenía 12 kilómetros de ancho.52768 (1998 OR2) no es la primera vez que nos visita: su trayectoria es conocida desde principios del siglo pasado hasta el año 2197.Y desde entonces se ha acercado hasta nosotros al menos cinco veces, la última en 2011. Y volverá de nuevo en 2031.No será la última: lo volveremos a ver en 2042, 2058 y en 2068. En abril de 2079 estará a solo 1.7 millones kilómetros de la Tierra y a 1.375 millones de kilómetros de la Luna. Los astrónomos aprovecharán esta cercanía para estudiarlo mejor.En realidad no es el “potencialmente más peligroso” que tenemos catalogado: el 13 de abril de 2029 el asteroide Apofis nos hará también una visita.Tiene un diámetro de 340 metros y una masa de 40 millones de toneladas y pasará rozando, a solo 30.000 kilómetros de la Tierra.Su órbita es próxima a nuestro planeta y en 2004 los astrónomos calcularon que tenía una probabilidad alta de colisionar, tanto en 2029 como en 2036, si bien en este último año la colisión está prácticamente descartada.También se ha identificado otra probabilidad de impacto en 2037. La posibilidad de colisión en 2068 es de una entre 150.000 y de que se estrelle antes de 2106, de una entre 110.000.El mayor peligro conocido de colisión con un asteroide tendrá lugar el 2 de noviembre de este año, contra 2018 VP 1.Descubierto en noviembre de 2018, cuando estaba a 450.000 kilómetros de la Tierra, tiene una posibilidad entre 240 (0,4%) de impactar con nuestro planeta.Este asteroide es mucho más pequeño que 1998 OR2 o Apofis: solo tiene dos metros de diámetro.Pero si ocurre el impacto, será modesto: el equivalente al de un bólido o bola de fuego, y tendría lugar en el Océano Pacífico.Los cálculos sin embargo no son categóricos: puede impactar con nuestro planeta o pasar a casi 4 millones de kilómetros de la Tierra. En 2018 también nos visitó, sin consecuencias.