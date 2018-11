Un láser podría comunicarnos con otras posibles civilizaciones

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) proponen en un artículo publicado en The Astrophysical Journal aprovechar la tecnología láser para enviar al espacio señales que indiquen nuestra existencia a otras posibles civilizaciones.Esa señal láser actuaría como una baliza suficientemente fuerte como para llamar la atención de una posible civilización que esté hasta 20.000 años luz de la Tierra. La idea es que la señal pueda llegar muy lejos: la mayor parte de las estrellas que vemos a simple vista están entre 10 y 100 años luz de nuestro planeta.La investigación, que analiza la viabilidad del proyecto, plantea que si un láser de 1 a 2 megavatios de alta potencia se enfocara a través de un telescopio masivo de 30 a 45 metros y se dirigiera al espacio, la combinación produciría un haz de radiación infrarroja lo suficientemente fuerte como para destacar por encima de la energía del sol.En consecuencia, consideran estos científicos, esta señal podría ser detectada por astrónomos que vivieran en sistemas cercanos a Próxima Centauri b, un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de la estrella enana roja Próxima Centauri, la más cercana al Sol.Hipotéticamente, esa señal podría ser detectada asimismo por TRAPPIST-1, una estrella enana roja de tipo avanzado localizada a 39,13 años luz de nosotros, en la constelación de Acuario. Esta estrella está orbitada por siete exoplanetas, de los cuales tres se consideran potencialmente habitables.En el caso de que esta señal fuera detectada por una civilización remota, según el estudio, podría aprovecharse también para enviar mensajes en forma de pulsos similares al código Morse y establecer una primera comunicación con otros seres evolucionados del universo."Si tuviéramos que cerrar con éxito un apretón de manos y comenzar a comunicarnos, podríamos enviar un mensaje, a una velocidad de datos de unos pocos cientos de bits por segundo, que llegaría en unos pocos años", explica James R. Clark, autor principal de este estudio, en un comunicado Añade que, aunque la idea pueda parecer descabellada, podría realizarse con una combinación de tecnologías que existen ahora con otras que podrían desarrollarse a corto plazo. "Este sería un proyecto desafiante pero no imposible", precisa Clark."Los tipos de láseres y telescopios que se están construyendo hoy pueden producir una señal detectable, por lo que un astrónomo podría echar un vistazo a nuestra estrella e inmediatamente ver algo inusual en su espectro. No sé si existen criaturas inteligentes alrededor del Sol, pero si existen esta señal sin duda atraerá su atención".Explica que ha analizado combinaciones de láseres y telescopios de varios vatios y tamaños, y comprobado que un láser de 2 megavatios, apuntado a través de un telescopio de 30 metros, podría producir una señal lo suficientemente fuerte como para ser detectada fácilmente por astrónomos en Proxima Centauri b.De manera similar, un láser de 1 megavatio, dirigido a través de un telescopio de 45 metros, generaría una señal clara para cualquier astrónomo situado dentro del sistema planetario TRAPPIST-1.