Un misterioso objeto cósmico intriga a los astrónomos

Científicos del Observatorio de ondas gravitacionales con interferómetro láser de la National Science Foundation (LIGO) y el detector Advanced Virgo, en el Observatorio Gravitacional Europeo (EGO), han detectado a 800 millones de años luz de la Tierra la fusión de un agujero negro que tenía 23 veces la masa de nuestro sol, con un objeto misterioso que tenía 2,6 veces la masa de nuestra estrella.



Esa fusión emitió una intensa onda gravitacional, detectada en 2019, que los astrónomos etiquetaron como señal GW190814, tal como explica el mismo equipo científico en un artículo publicado ahora en The Astrophysical Journal Letters.



Lo sorprendente es que, a tenor de las nuevas observaciones, se ha podido determinar que GW190814 fue generada por el misterioso objeto compacto, cuya verdadera naturaleza no se conoce todavía: puede ser un agujero negro, una estrella de neutrones pesada o un nuevo tipo de estrella compacta.



Esta nueva observación es importante porque desafía la comprensión de los astrofísicos de cómo mueren las estrellas y cómo se funden en sistemas binarios.



Aunque se desconoce la naturaleza precisa del miembro más ligero del binario que generó GW190814, los científicos han confirmado que es un rompe récord: es más masivo que cualquier estrella de neutrones y más ligero que cualquier agujero negro observado hasta la fecha.



Huella sorprendente



Hasta ahora, los científicos han creído que las estrellas moribundas no dejan restos, sea cual sea su naturaleza, si tienen una masa entre 2.5 y 5 veces la masa del Sol.



Lo que han comprobado los científicos en este caso es que esa suposición no se ha cumplido: después de la fusión, ha subsistido uno de los objetos que produjo la señal GW190814.



Además, la disparidad en las masas entre los dos objetos, con el agujero negro nueve veces más masivo que su objeto compañero, desafía las teorías existentes sobre cómo se forman los sistemas binarios de agujeros negros y estrellas de neutrones.



Lo que es seguro, según el equipo de investigación, es que GW190814 fue producido por un sistema binario que es bastante diferente de otros sistemas detectados hasta ahora por LIGO y Virgo.



Los astrónomos señalan que en el universo hay fábricas cósmicas escondidas que en realidad son bastante eficientes para generar estos sistemas binarios.