Un nuevo sistema de visión artificial imita al cerebro humano

Investigadores de la Escuela de Ingeniería Samueli de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y de la Universidad de Stanford han desarrollado un sistema informático de visión artificial que puede descubrir e identificar los objetos del mundo real basándose ​​en el mismo método de aprendizaje visual que usamos los seres humanos.El sistema es un avance en un tipo de tecnología llamada "visión artificial", que permite a los ordenadores leer e identificar imágenes visuales: en este caso puede identificar objetos basándose solo en perspectivas parciales, que luego completa mediante el aprendizaje automático.Es un paso importante hacia los sistemas generales de inteligencia artificial: los ordenadores que aprenden solos, son intuitivos, toman decisiones basadas en el razonamiento e interactúan con los humanos de una manera similar a la humana.Aunque los sistemas actuales de visión artificial de la IA son cada vez más potentes y capaces, son específicos para cada tarea, lo que significa que su capacidad para identificar lo que ven está limitada por lo que han sido entrenados y programados por los humanos.Incluso los mejores sistemas de visión artificial de la actualidad no pueden crear una imagen completa de un objeto después de ver solo ciertas partes de él, y los sistemas pueden confundirse si ven el objeto en un entorno desconocido.Los ingenieros han pretendido crear sistemas informáticos con esas habilidades, al igual que los humanos pueden entender que están mirando a un perro, incluso si el animal se esconde detrás de una silla y solo si ven las patas y la cola.Los humanos, por supuesto, también pueden intuir fácilmente dónde se encuentran la cabeza del perro y el resto de su cuerpo, pero esa capacidad aún no la tienen la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial.Los sistemas actuales de visión artificial tampoco están diseñados para aprender por sí mismos. Deben recibir capacitación sobre qué aprender exactamente, generalmente revisando miles de imágenes en las que los objetos que intentan identificar están etiquetados para ellos.Los ordenadores, por supuesto, tampoco pueden explicar su justificación para determinar qué representa el objeto en una foto: los sistemas basados ​​en IA no crean una imagen interna o un modelo de sentido común de objetos aprendidos, como lo hacen los humanos. Hasta ahora.El nuevo método, descrito en PNAS, supera esas deficiencias. El enfoque se compone de tres grandes pasos. Primero, el sistema divide una imagen en partes pequeñas, que los investigadores llaman "viewlets". En segundo lugar, el ordenador aprende cómo estos viewlets se combinan para formar el objeto en cuestión. Y, por último, analiza qué otros objetos se encuentran en el área circundante y si la información sobre esos objetos es o no relevante para describir e identificar el objeto primario.Para ayudar al nuevo sistema a "aprender" como los humanos, los ingenieros decidieron sumergirlo en una réplica web del entorno en el que viven los humanos. “Afortunadamente, Internet ofrece dos cosas que ayudan a un sistema de visión por ordenador inspirado en el cerebro a aprender de la misma manera que lo hacen los humanos", explica Vwani Roychowdhury, investigador principal del estudio, en un comunicado "Una de ellas es una gran cantidad de imágenes y videos que representan los mismos tipos de objetos. La segunda es que estos objetos se muestran desde muchas perspectivas (oscurecidos, de lejos y de cerca) y se colocan en diferentes tipos de entornos."