Un patrón cerebral rige la formación de pareja

Cuando nos reunimos con nuestra pareja, una región de nuestro cerebro se ilumina con una intensidad que depende de la estabilidad de la relación.



Lo ha descubierto una investigación desarrollada en la Universidad de Colorado en Boulder, dirigida por la profesora Zoe Donaldson, y publicada en PNAS.



La región que delata la intensidad de nuestra pasión amorosa no es otra que el núcleo accumbens, formado por un grupo de neuronas del encéfalo.



Estas neuronas están implicadas en el circuito de recompensa, indispensable para la supervivencia: nos premia cuando buscamos comida, formamos pareja o evitamos peligros.



Con ratones de campo



Los resultados de esta investigación se han obtenido estudiando las relaciones de una familia de ratones de campo o campañoles de la pradera.



Esta especie de roedores es interesante porque solo un pequeño porcentaje de mamíferos se aparea de por vida: uno de ellos es el campañol de la pradera.



Los investigadores estudiaron la forma en que las neuronas y los productos químicos reaccionan en los cerebros de los ratones de campo cuando están cerca de sus parejas.



Aunque humanos y ratones de campo son muy diferentes, las partes del cerebro que los mamíferos necesitan para relacionarse con su pareja son básicamente las mismas, según los investigadores.



Metodología



La investigación se desarrolló con una familia de ratones de campo formada por 7 machos y 10 hembras.



Utilizó cámaras diminutas y una tecnología de vanguardia para espiar los cerebros de los ratones en tres puntos temporales de su vida amorosa.



En primer lugar, cuando se encontraban con su pareja. En segundo lugar, tres días después de haberse apareado. Finalmente, 20 días después de haberse ido a vivir juntos.



La investigación se aprovechó también para observar a los roedores interactuando con otros miembros de la familia que no eran sus parejas.



Resultados



Los investigadores observaron que cuando se produce un reencuentro de la pareja, las neuronas del núcleo accumbens se iluminan intensa y constantemente.



Comprobaron también que, cuánto más tiempo habían estado juntos con anterioridad, más amplio es el grupo brillante de neuronas del núcleo accumbens.



La reacción cerebral es, sin embargo, completamente diferente cuando ratones “solteros” se aproximan a otro miembro de la familia.



Las neuronas que se activan en este primer encuentro no son las mismas que rigen a los enamorados, ni tampoco se iluminan con la misma intensidad.



Los investigadores suponen que, en estos casos, el cerebro tiene otras neuronas que animan a los solteros a desarrollar vínculos emocionales que pueden determinar la formación de una nueva pareja.



Código neuronal



En consecuencia, concluyen los investigadores, parece claro que en el cerebro de los mamíferos existe una red neuronal específica que alienta a la formación de pareja.



Sospechan que químicos cerebrales como la oxitocina, la dopamina y la vasopresina, que se han demostrado en estudios en animales y humanos que juegan un papel en el fomento de la confianza y la cercanía, están involucrados en el proceso de enamoramiento de ambas especies.



Sin embargo, advierten que no se conoce bien qué hacen esos químicos para conseguir los resultados afectivos entre personas.