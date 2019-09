Un proyecto de nación digital se abre paso en la cultura económica

Mientras millones de niños y adolescentes recorrían las calles del mundo pidiendo acciones concretas ante el cambio climático, medio centenar de personas nos reunimos el pasado viernes en la emblemática biblioteca Eugenio Trías para hablar de una idea emergente en la cultura económica: la nación digital, tu nación digital.Las escenas eran paradójicas: calles llenas de juventud, que según la psicóloga británica Caroline Hickman está cada vez más aquejada de “ansiedad ecológica”, y nosotros compartiendo al mismo tiempo la preocupación por el futuro del mundo y alumbrando una posible solución a sus problemas en la biblioteca madrileña que lleva el nombre del filósofo español que firmó una obra no menos significativa en los momentos actuales: Los límites del mundo (Ariel, 1985).Algunos de los límites del mundo fueron evocados en nuestro encuentro cuando hablamos del libro (Tu) Nación Digital, que comparamos con la emblemática obra del Club de Roma Los límites del crecimiento (New York: Universe Books, 1972)Fue un libro premonitorio que planteó por primera vez que los recursos del planeta se acabarían en 100 años si se mantenían las tendencias de evolución de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales. Un año después estalló la primera crisis del petróleo que puso fin a la utopía de un planeta infinito. Tu Nación Digital (Eolas Ediciones 2019), aparecido casi 50 años después del aviso del Club de Roma, nos dibuja un escenario parecido de fin de época: nuestro modelo de civilización está al final de una etapa que tiene alrededor de 10.000 años. Y la revolución tecnológica que estamos viviendo cambia nuestra forma de vivir de una manera inédita en la historia de la especie.De una manera especial esta revolución tecnológica impacta la economía porque hemos pasado de una sociedad aislada a una sociedad conectada, que se organiza como una comunidad global de personas (tradicionalmente llamada demanda en términos económicos) que además comparte valores comunes: libertad, transparencia, responsabilidad, neutralidad, pluralidad y tolerancia.Gracias a la tecnología, esta comunidad de personas conectadas ha abierto una brecha en el modelo de civilización que nos conduce al abismo y que con tanta energía denuncia la juventud de nuestro tiempo.Al convertir al mercado en una comunidad que arrebata el protagonismo a las empresas y a otros agentes industriales (analógicos), tenemos la oportunidad de revertir las cosas. Como decía Trías, el límite del mundo no es un muro insuperable. Esta es también la tesis central de Tu Nación Digital: se ha abierto una oportunidad que debemos explorar para trascender el presente.