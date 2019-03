Un proyecto europeo define los futuros modelos de Gobierno de la UE

El próximo 26 de marzo tendrá lugar en Madrid un debate sobre los futuros modelos de Gobierno de la Unión Europea, en el que participarán diversas instituciones españolas implicadas en la innovación tecnológica y su impacto en la gobernabilidad.La reunión de Madrid es la continuación de un debate que tuvo lugar el pasado 6 de marzo en Bruselas, que reunió a expertos de diferentes países para conocer el informe elaborado al respecto por encargo de la Comisión y debatir sobre su contenido. En ese debate participó Rafael Martínez-Cortiña en representación del Club Nuevo Mundo El informe, titulado The Future of Government 2030+, analiza las tendencias de gobernabilidad en la sociedad digital europea y tiene como finalidad estimular un debate con ciudadanos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, responsables políticos, funcionarios públicos y otros, en torno a posibles futuros modelos de gobierno.La perspectiva que aporta el informe está centrada en el ciudadano, que participa en su elaboración a través expertos de diferentes disciplinas procedentes de diferentes países, y que están especializados en el diseño de políticas.El encuentro de Madrid forma parte de esta dinámica metodológica y está organizado por Xtrategas (la Asociación para la Información y el Conocimiento), que impulsa la transformación digital de la sociedad española.Rafael Martínez-Cortina, miembro directivo del Club Nuevo Mundo y de Xtrategas, será el ponente del acto, en el que explicará el contenido y alcance del informe europeo sobre la gobernabilidad en 2030, a partir del cual se generará un debate entre los asistentes.El debate contará con la participación de expertos procedentes del Xtrategas, del Club Nuevo Mundo de Tendencias21, de la Fundación España Digital; de la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (Anattea); y de la Agencia digital de captación y atención al cliente (ACCOM).El objetivo del evento es explicar los cuatro escenarios recogidos en el informe y crear 8 equipos, cuatro por asociación. Cada uno de los cuatro grupos se concentrará en las implicaciones de cada escenario (legal, fiscal, gubernamental, impacto social, etc.), siguiendo su propia reflexión.